Herkesi ilgilendiren WhatsApp kararı! Yarından sonra 26 telefon modelinde çalışmayacak

Facebook, WhatsApp, Messenger gibi önemli uygulamaların sahibi META, WhatsApp uygulamasıyla ilgili kritik bir açıklamada bulundu. META, 1 Eylül yani yarından itibaren sistemsel olarak 26 modelde desteklenmeyeceğini ve WhatsApp'ın kullanılamayacağını duyurdu.