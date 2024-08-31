Herkesi ilgilendiren WhatsApp kararı! Yarından sonra 26 telefon modelinde çalışmayacak
WhatsApp uygulamasını hayatından çıkaramayanlar dikkat! 1 Eylül tarihi itibariyle WhatsApp sizi hayatından çıkaracak. Uygulamanın sahibi META, WhatsApp'ı kullanamayacak 26 telefon modelini açıkladı
Facebook, WhatsApp, Messenger gibi önemli uygulamaların sahibi META, WhatsApp uygulamasıyla ilgili kritik bir açıklamada bulundu. META, 1 Eylül yani yarından itibaren sistemsel olarak 26 modelde desteklenmeyeceğini ve WhatsApp'ın kullanılamayacağını duyurdu.
Gazeteduvar.com.tr'de paylaşılan bilgilere göre, Bu cihazların listesini yayınlayan Meta, yazılım gereksinimlerine uyulmaması nedeniyle uygulamanın kullanamayacağını açıkladı.
Küçükten büyüğe herkesin kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Eylül tarihi itibariyle artık 26 telefon modelinde kullanılamayacak. Dünyanın en fazla kullanıcıya sahip mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sistemsel güncellemelerin bu modellere yansımayacağını ve artık uygulamanın kullanılamayacağını resmen açıkladı. Kötü haberi, WhatsApp'ın mühendisleri açıkladı. İşte yarından itibaren WhatsApp kullanamayacak 26 telefon modeli:
1. Samsung Galaxy Core