Huawei, Android'e veda ediyor! İşte kullanacağı işletim sistemi

Huawei'nin pek fazla seçeneği yok. Varlık Listesi, Huawei'yi zor durumda bırakmak için birçok şirkete kısıtlama getirdi. Örneğin, Huawei'nin yeni telefonları için yayınladığı yazılım aslında Android 12'yi baz alıyor. Huawei'nin gerçekten mobil telefonlarını geliştirmek istiyorsa kendi kendine yeterli olması gerektiği anlamına geliyor. Huawei, ne kadar dışa bağımlı bir şirket olursa o kadar bağımsızlığı başka şirketlerin elinde olacak ve bir kısıtlama yaşaması durumunda zora girecek. Eğer şirket kendi geliştirdiği ve ürettiği teknolojileri kullanır, geliştirirse dışa bağımlılığı bir o kadar azalacaktır.