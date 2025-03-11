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İlk sırayı bilen çıkmadı! Ne iPhone, ne Samsung, ne Xiaomi... İşte şarjı en çok dayanan telefonlar

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri olan şarj sorunu, pek çok kişiyi zorluyor. Tom's Guide tarafından yapılan kapsamlı bir araştırmada, şarjı en uzun dayanan telefonlar belirlendi.

İlk sırayı bilen çıkmadı! Ne iPhone, ne Samsung, ne Xiaomi... İşte şarjı en çok dayanan telefonlar - Sayfa 1

Akıllı telefon satın alırken pek çok kişinin dikkat ettiği kıstaslardan biri de pil ömrü oluyor. Yeni telefon almayı düşünen kişilerin büyük bir çoğunluğu en azından tek şarj ile telefonlarının 1 günü çıkartmasını istiyor.

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İlk sırayı bilen çıkmadı! Ne iPhone, ne Samsung, ne Xiaomi... İşte şarjı en çok dayanan telefonlar - Sayfa 2

Bunun ötesinde özellikle iPhone'ların aktif kullanılan günlerde akşamı çıkartmıyor oluşu uzun yıllardır eleştiriliyor.

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İlk sırayı bilen çıkmadı! Ne iPhone, ne Samsung, ne Xiaomi... İşte şarjı en çok dayanan telefonlar - Sayfa 3

Android tarafta ise konu çok daha aşılmış durumda. Tom's Guide tarafından yapılan zorlu testlerle pil ömrü en uzun olan telefonlar listelendi. 

İŞTE 2025 YILINDA ŞARJI EN UZUN SÜRE DAYANAN TELEFONLAR...

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İlk sırayı bilen çıkmadı! Ne iPhone, ne Samsung, ne Xiaomi... İşte şarjı en çok dayanan telefonlar - Sayfa 4

15. Samsung Galaxy S24 Plus 

15 saat 58 dakika

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