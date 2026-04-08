İmkansız denildi, tesadüfen yaptılar: Artık üretimi de kendileri yapacak

Dünya genelinde her yıl üretilen 400 milyon ton plastiğin yalnızca %18'inin geri dönüştürülebilmesi, ekosistemleri felakete sürüklüyor. Cambridge Üniversitesi ekibi, bu soruna hem ekonomik hem de ekolojik bir yaklaşım getirdi. Independent'in haberine göre sistem, aşırı derecede aşındırıcı asidik ortamlarda bile bozulmayan özel bir fotokatalizör kullanıyor. Araba akülerinden kurşun çıkarıldıktan sonra genellikle çevreye atılan asit, plastikleri parçalamak için kilit bir role sahip.