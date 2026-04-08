İmkansız denildi, tesadüfen yaptılar: Artık üretimi de kendileri yapacak
Bilim insanları, hem plastik kirliliğiyle savaşan hem de enerji krizine çare arayan, adeta simya tadında bir yöntem keşfetti. Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, güneş enerjisiyle çalışan ve araba akülerindeki atık asidi kullanan bir reaktör geliştirdi. Bu reaktör, plastik çöpleri temiz hidrojen yakıtına dönüştürüyor.
Dünya genelinde her yıl üretilen 400 milyon ton plastiğin yalnızca %18'inin geri dönüştürülebilmesi, ekosistemleri felakete sürüklüyor. Cambridge Üniversitesi ekibi, bu soruna hem ekonomik hem de ekolojik bir yaklaşım getirdi. Independent'in haberine göre sistem, aşırı derecede aşındırıcı asidik ortamlarda bile bozulmayan özel bir fotokatalizör kullanıyor. Araba akülerinden kurşun çıkarıldıktan sonra genellikle çevreye atılan asit, plastikleri parçalamak için kilit bir role sahip.
Atık plastikler akü asidiyle işlenerek uzun polimer zincirleri küçük bileşenlere ayrılıyor. Ardından, güneş ışığıyla tetiklenen fotokatalizör, bu parçaları temiz hidrojen yakıtına ve endüstriyel bir kimyasal olan asetik aside çeviriyor.
GERÇEK BİR KAZAN-KAZAN DURUMU
Yöntem, naylon ve poliüretan gibi geleneksel yollarla geri dönüştürülmesi en zor plastiklerde bile başarı gösteriyor. Çalışmanın yazarlarından Kay Kwarteng, sürecin verimliliğini şu sözlerle açıklıyor: "Asidi nötrleştirilmeden önce toplayabilirsek onu plastikleri parçalamak için tekrar tekrar kullanabiliriz. Bu gerçek bir kazan-kazan durumu; asidi nötrleştirmenin çevresel maliyetinden kaçınırken, onu temiz hidrojen üretmede kullanıyoruz."
Çalışmaya liderlik eden Profesör Erwin Reisner, keşfin hikayesini şans eserine bağlıyor. Güneş enerjili sistemlerde asidin asla kullanılamayacağını sandıklarını, her şeyi çözündürmesini beklediklerini ancak geliştirdikleri katalizörün bunu yapmadığını belirtiyor. Laboratuvar testleri, cihazın performans kaybı yaşamadan 260 saatten fazla kesintisiz çalışabildiğini kanıtladı.