İmzalar atıldı, yerli akıllı telefon için geri sayım başladı
Yerli ve milli projelerle dışa bağımlılığı azaltmaya çalışan Türkiye, nihayet yerli akıllı telefon projesi için de harekete geçti. Aselsan ve Türk Telekom’dan ilk anlaşma geldi.
Teknolojide uzun yıllar dışa bağlı kalan Türkiye, bu girdaptan yavaş yavaş çıkıyor. Savunma sanayiindeki atılımlara ek olarak akıllı telefon için de kollar sıvandı.
Dünyada kendi akıllı telefonunu geliştiren ülke sayısı bir hayli az. Türkiye ise hem güvenlik hem de dışa bağımlılığı azaltma amacıyla kendi yerli akıllı telefonunu üretecek. Proje kapsamında ise ülkemizin iki köklü şirketi imzayı attı.
Türk Telekom ve ASELSAN, haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla güçlerini birleştirdi.