Instagram ne zaman açılacak?

HANİYE TARTIŞMASI

Erişime engelleme kararı sonrası, sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Hamas lideri İsmail Haniye’yle ilgili taziye mesajlarını engelleyen Instagram’ı kınayan açıklaması gündeme getirildi. Ancak kararın bununla ilgili olmadığı, bu nedenle bir engelleme kararı verilemeyeceği vurgulandı.