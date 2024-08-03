Instagram ne zaman açılacak?
Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’a Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) erişim engeli getirildi. Karar, katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili ihlal tespiti nedeniyle verildi. Engelin ne zaman kaldırılacağının ise içeriklerin kaldırılmasına bağlı olduğu belirtiliyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) site bilgileri sorgulama sayfasında dün itibarıyla Instagram’a erişim engeli kararı alındığı kaydedildi.
Milliyet Gazetesi'nin yetkililerden aldığı bilgiye göre BTK kararıyla uygulanan erişim engelleme; “uyuşturucuya yönlendirme”, “çocuğa karşı cinsel istismar, “intihara sevk etme”, “Atatürk aleyhine işlenen suçlar”, “yağma ve nitelikli yağma”, “soykırım suçu”, “devlete karşı savaşa tahrik” gibi suçları içine alan katalog suçlar kapsamında Instagram paylaşımlarıyla ilgili yapılan şikayetler üzerine verildi.
ÖNCE UYARI YAPILDI, BELİRTİLEN İÇERİKLERİN KALDIRILMASI İSTENDİ
Katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili ihlal olduğu öğrenilirken, ihlaller ile ilgili önce Instagram’ı da bünyesinde bulunduran ABD’li META şirketinin Türkiye temsilciliği ile irtibata geçildi. Belirtilen içeriklerin kaldırılması istendi. İçeriklerin kaldırılmaması üzerine erişim engeli tedbiri uygulandığı ifade edildi.
HANİYE TARTIŞMASI
Erişime engelleme kararı sonrası, sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Hamas lideri İsmail Haniye’yle ilgili taziye mesajlarını engelleyen Instagram’ı kınayan açıklaması gündeme getirildi. Ancak kararın bununla ilgili olmadığı, bu nedenle bir engelleme kararı verilemeyeceği vurgulandı.