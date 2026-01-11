Tıkladığınız an hesap gidiyor: Milyonlarca kişi hedefte! Yeni dolandırıcılığa dikkat

Sosyal medya platformu Instagram, 17.5 milyon kullanıcı verisinin internete sızdırıldığını doğruladı. Her ne kadar hesaplar tekrardan güven altına alınsa da, dolandırıcılar krizi fırsata çevirip yeni yöntemlerini piyasaya sürdüler. Öyle ki mağdur olan pek çok kişi, hiç düşünmeden dolandırıcıların da tuzağına düşüyor.