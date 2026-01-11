Tıkladığınız an hesap gidiyor: Milyonlarca kişi hedefte! Yeni dolandırıcılığa dikkat
Instagram’da 17.5 milyon kullanıcı verinin internete sızdırılmasının ardından dolandırıcılar da harekete geçti. Milyonlarca kullanıcı, şifre sıfırlama maili aldıklarını belirtirken, uzmanlardan kritik uyarı geldi.
Sosyal medya platformu Instagram, 17.5 milyon kullanıcı verisinin internete sızdırıldığını doğruladı. Her ne kadar hesaplar tekrardan güven altına alınsa da, dolandırıcılar krizi fırsata çevirip yeni yöntemlerini piyasaya sürdüler. Öyle ki mağdur olan pek çok kişi, hiç düşünmeden dolandırıcıların da tuzağına düşüyor.
Son birkaç gündür milyonlarca kullanıcıya, sanki Meta’dan geliyormuş gibi görünen "Şifre Sıfırlama" e-postaları, kullanıcıları sahte giriş sayfalarına yönlendirerek hesap bilgilerini ele geçirmeyi hedefliyor.
Teknoloji medyasından Mashable'in haberine göre saldırı milyonlarca kullanıcıyı hedef alıyor. Instagram’ın tasarımını tıpatıp kopyalayan dolandırıcılar, gönderilen maile tıklanmasıyla hedefteki hesabı tek tuşla çalıyor.