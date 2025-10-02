Instagram ve Facebook bizi dinliyor mu? Instagram CEO’su açıkladı; bakın nasıl takip ediyorlar

Öte yandan tüm bu uygulamaların çatı şirketi Meta’nın, Facebook ve Instagram ile kullanıcıları dinleyip reklamlar için kullandığı öne sürülüyordu. Şirket bu iddiaları reddederken, son olarak Instagram CEO’u Adam Mosseri de işleyişi, paylaştığı bir video ile anlattı.