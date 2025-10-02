Instagram ve Facebook bizi dinliyor mu? Instagram CEO’su açıkladı; bakın nasıl takip ediyorlar
Instagram ve Facebook’un, yıllardır kullanıcıları dinlediğine dair iddialar bulunuyordu. Meta, bu iddiaları reddederken, Instagram CEO’su Adam Mosseri de konuya açıklık getirdi.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarının çatı şirketi Meta, Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarıyla milyonlara hizmet sunuyor. Elbette bu uygulamalara güven konusunda da endişeler her zaman var.
En popüler mesajlaşma uygulamasında WhatsApp başı çekerken, geçtiğimiz yıllarda gizlilik sözleşmesi nedeniyle milyonlarca kişi uygulamaya olan güvenini kaybetti.
Öte yandan tüm bu uygulamaların çatı şirketi Meta’nın, Facebook ve Instagram ile kullanıcıları dinleyip reklamlar için kullandığı öne sürülüyordu. Şirket bu iddiaları reddederken, son olarak Instagram CEO’u Adam Mosseri de işleyişi, paylaştığı bir video ile anlattı.