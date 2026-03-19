Instagram’a son 5 yılın en büyük güncellemesi: Türkiye’de de aktif edildi, sil baştan değişti
Meta’nın gözde uygulamalarından Instagram, son 5 yılın en büyük güncellemelerinden birini aldı. Şu anda sınırlı sayıda kullanıcıda test edilen ve Türkiye’yi de kapsama dahil eden Meta, uygulamayı baştan sona değiştirdi.
Instagram, son yıllarda tasarım ve bazı küçük güncellemeler aldı. Ancak son 5 yılın en büyük güncellemesi 2026’da görüldü. Odak noktasını tamamen reels videolara çeviren Meta, tam da istediği gibi yeni tasarım güncellemesinde resimli gönderileri arka plana attı.
Yeni güncellemeyi Türkiye’de test etme imkanı bulan ilk kişi, ekonomim.com editörü Okan Güleş oldu. Sosyal medya hesabından video paylaşan Güleş, uygulamaya gelen yeni özellikleri ve tasarımı herkese gösterdi.
Odak noktası reels olan Instagram, tam da bu noktada kısa videoları ana sayfanın merkezine koyuyor. Yıllar boyunca uygulamaya ilk girildiğinde karşımıza sadece gönderiler, yani resimli postlar çıkıyordu. Ancak yıllar sonra yapılan bu güncelleme ile uygulamanın çehresi baştan sona değişti.