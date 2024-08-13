Instagram'a VPN ile giriş yapanlar dikkat! Şifreler çalınabilir mi? Siber Güvenlik Uzmanı uyardı
Türkiye’de Instagram’a günlerce erişim engeli getirilmişti. Bu süreçte Instagram’a girmek isteyenler VPN uygulamalarına rağbet gösterdi. VPN kullananlar şimdi de ‘acaba şifrelerim, kullanıcı bilgilerim güvende mi’ sorusunu soruyor. VPN uygulamalarının kullanıldığı süreçte kullanıcı şifreleri üçüncü kişilerin eline geçmiş olabilir mi? Siber Güvenlik uzmanı çok önemli uyarılarda bulundu.
Türkiye’de Instagram’ın erişime kapalı kaldığı süre zarfı boyunca kullanıcılar VPN yardımıyla hesaplarına giriş yapmaya çalıştı. 8 gün sonra Instagram’ın tekrardan erişime açılmasıyla birlikte kullanıcılar VPN uygulamalarını kaldırmaya başladı.
VPN uygulamalarının kullanıldığı süreçte kullanıcı şifreleri üçüncü kişilerin eline geçmiş olabilir mi? Kişisel bilgiler, internet ortamında yedeklenen dosyalar, fotoğraflar, videolar güvende mi? VPN kullanıcıları kendini korumak için bu süreçte ne yapmalı? Neleri değiştirmeli?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir, şunları söyledi:
“Tüm VPN uygulamaları için geçerli olmasa da VPN uygulamalarının belirli bir tehlikesi bulunuyor. VPN (Virtual Private Network) yapısı itibarıyla farklı bir ağ ile cihazınız arasında belirli bir protokol üzerinden kapalı köprü bağlantısı oluşturmak demektir.
Kurumlar kendi şirketlerinin ağına çalışanlarını ve iş ortaklarını güvenli bir şekilde bu yol ile dahil ederken, bazen de çalışma gösterdikleri ağlarda sabit bir bağlantı adresi alabilmek için yine bu yolu tercih ediyor.