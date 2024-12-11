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Instagram’da yeni dönem: Paylaşımlar gizlenebilecek, 24 saat sonra geri silinecek

Instagram için 2024 dopdolu geçerken Meta, dev sosyal medya platformu için yeni bir özelliği daha duyurdu. İçerik üreticileri ilgilendiren bu yenilik, izlenme kaygılarını da ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Instagram’da yeni dönem: Paylaşımlar gizlenebilecek, 24 saat sonra geri silinecek - Sayfa 1

Meta, bu yıl Instagram için peş peşe özellikler ekledi. Kullanıcılar için bazı tasarımsal değişiklikler yapılırken, bunun yanında Hikaye, Reels ve diğer gizlilikle ilişkili birçok değişikliğe gidildi. 

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Instagram’da yeni dönem: Paylaşımlar gizlenebilecek, 24 saat sonra geri silinecek - Sayfa 2

Instagram’ın en çok kullanılan ve zaman geçirilen özelliklerinden biri Reels videoları. Milyonlarca kullanıcı kısa videolar paylaşarak hem gelir sağlıyor hem de sosyal medyada popüler olma adımları atıyor. 

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Instagram’da yeni dönem: Paylaşımlar gizlenebilecek, 24 saat sonra geri silinecek - Sayfa 3

Reels’ları önemseyen ve bu alanda sık sık güncellemeler yapan Meta, Instagram için dikkat çeken bir yeniliği daha devreye aldı. 

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Instagram’da yeni dönem: Paylaşımlar gizlenebilecek, 24 saat sonra geri silinecek - Sayfa 4

Videoların izlenip izlenmeyeceğini hiçbir içerik üreticisi kesin olarak tahmin edemez. Öyle ki yayınlanan bazı videoların izlenmemesi de içerik üreticinin motivasyonunu kıran faktörlerden biri. 

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