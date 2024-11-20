Instagram’dan tarihi adım! Algoritma sıfırlanıyor, her şey sil baştan!
Meta, Instagram için tarihi bir adım atıyor. Kullanıcıların ana sayfa ve keşfet akışını kişiselleştiren algoritma için yeni bir dönem başlıyor. Her şey sil baştan olacak.
Meta, aktif olarak en popüler sosyal medya platformlarından Instagram’ı yıllar içerisinde bambaşka bir boyuta getirdi.
İlk olarak fotoğraf paylaşma uygulaması olarak piyasaya çıkış yapan Instagram, özellikle son birkaç yıl içinde Hikaye, Reels ve birçok güncelleme aldı. Bu yeniliklerle birlikte fotoğraf paylaşma amacından da uzaklaşıldı.
Öte yandan Instagram algoritması, kişilerin davranış ve etkileşimlerine göre özel olarak uyarlanıyor. Bu sayede en çok ilgilendiğiniz kişi ve içerikler de buna bağlı olarak akışta gösteriliyor.