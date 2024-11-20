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Instagram’dan tarihi adım! Algoritma sıfırlanıyor, her şey sil baştan!

Meta, Instagram için tarihi bir adım atıyor. Kullanıcıların ana sayfa ve keşfet akışını kişiselleştiren algoritma için yeni bir dönem başlıyor. Her şey sil baştan olacak.

Instagram’dan tarihi adım! Algoritma sıfırlanıyor, her şey sil baştan! - Sayfa 1

Meta, aktif olarak en popüler sosyal medya platformlarından Instagram’ı yıllar içerisinde bambaşka bir boyuta getirdi. 

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Instagram’dan tarihi adım! Algoritma sıfırlanıyor, her şey sil baştan! - Sayfa 2

İlk olarak fotoğraf paylaşma uygulaması olarak piyasaya çıkış yapan Instagram, özellikle son birkaç yıl içinde Hikaye, Reels ve birçok güncelleme aldı. Bu yeniliklerle birlikte fotoğraf paylaşma amacından da uzaklaşıldı.

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Instagram’dan tarihi adım! Algoritma sıfırlanıyor, her şey sil baştan! - Sayfa 3

Öte yandan Instagram algoritması, kişilerin davranış ve etkileşimlerine göre özel olarak uyarlanıyor. Bu sayede en çok ilgilendiğiniz kişi ve içerikler de buna bağlı olarak akışta gösteriliyor. 

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Instagram’dan tarihi adım! Algoritma sıfırlanıyor, her şey sil baştan! - Sayfa 4


Tam da bu noktada Meta, Instagram algoritması temelinde bugüne kadar daha önce yapmadığı bir şey yapacak.


The Verge’ün haberine göre Meta önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıcılarının öneri algoritmasının sıfırlanmasına müsade edecek.

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