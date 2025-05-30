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Instagram’ın 15 yıllık sorunu çözüldü! Artık fotoğraflar çok daha kaliteli; bakın ne değişti

Instagram’ın uzun yıllardır can sıkan sorunlarından biri daha çözüme kavuştu. Artık fotoğraflar eskisinden çok daha kaliteli yüklenebilecek. İşte sebebi.

Instagram’ın 15 yıllık sorunu çözüldü! Artık fotoğraflar çok daha kaliteli; bakın ne değişti - Sayfa 1

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal medya mecralarından Instagram, yıllar içerisinde temel amacından uzaklaştı.

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Instagram’ın 15 yıllık sorunu çözüldü! Artık fotoğraflar çok daha kaliteli; bakın ne değişti - Sayfa 2

İlk çıktığında sadece fotoğrafların paylaşılabildiği bir uygulama olan Instagram, zaman içerisinde canlı yayın, Reels, Hikaye ve yepyeni özellikler kazanarak daha işlevsel hale geldi.

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Instagram’ın 15 yıllık sorunu çözüldü! Artık fotoğraflar çok daha kaliteli; bakın ne değişti - Sayfa 3

Meta çatısı altında hizmet veren Instagram uygulaması, Android, Windows ve iOS platformlarında destekleniyor. 

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Instagram’ın 15 yıllık sorunu çözüldü! Artık fotoğraflar çok daha kaliteli; bakın ne değişti - Sayfa 4

Android kullanıcıları çok uzun yıllar boyunca fotoğrafların ve hikayelerin kalitesiz paylaşılmasından dolayı sitemliydi.

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