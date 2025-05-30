Instagram’ın 15 yıllık sorunu çözüldü! Artık fotoğraflar çok daha kaliteli; bakın ne değişti
Instagram’ın uzun yıllardır can sıkan sorunlarından biri daha çözüme kavuştu. Artık fotoğraflar eskisinden çok daha kaliteli yüklenebilecek. İşte sebebi.
Dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal medya mecralarından Instagram, yıllar içerisinde temel amacından uzaklaştı.
İlk çıktığında sadece fotoğrafların paylaşılabildiği bir uygulama olan Instagram, zaman içerisinde canlı yayın, Reels, Hikaye ve yepyeni özellikler kazanarak daha işlevsel hale geldi.
Meta çatısı altında hizmet veren Instagram uygulaması, Android, Windows ve iOS platformlarında destekleniyor.