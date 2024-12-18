Instagram’ın çileden çıkaran sorunu tarih oluyor. Google düğmeye bastı! Yeni güncelleme yolda
Yıllardır Android kullanıcılarını çileden çıkaran Instagram sorunu, yeni güncelleme ile çok önemli bir desteğe kavuşacak. Android 16 ile gelecek yeni özellik ortaya çıktı; Google duruma el attı!
Instagram ve diğer sosyal medya platformları fotoğraf, video ve hikaye paylaşılmasına imkan sunuyor. Tüm bu içerikleri akıllı telefonlardan çekerken, paylaşım sırasında çözünürlüğün zaman zaman çok kötü bir hâl aldığını fark etmişsinizdir.
Özellikle Android cihazlarda yıllardır yaşanan bu sorun için Meta ve Google işbirliği yapsa da, halen yüzlerce model için bu sorun ne yazık ki tamamen çözüme kavuşmuş sayılmaz.
Google, her yeni Android güncellemesi ile Instagram ve diğer sosyal medya platformlarındaki kötü çözünürlük sorunlarını iyileştiriyor. Özellikle Pixel ve Samsung Galaxy akıllı telefonların çoğu için özel destek eklendi ve Instagram’daki kötü kalite sorunları çözülmüştü.