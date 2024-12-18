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Instagram’ın çileden çıkaran sorunu tarih oluyor. Google düğmeye bastı! Yeni güncelleme yolda

Yıllardır Android kullanıcılarını çileden çıkaran Instagram sorunu, yeni güncelleme ile çok önemli bir desteğe kavuşacak. Android 16 ile gelecek yeni özellik ortaya çıktı; Google duruma el attı!

Instagram’ın çileden çıkaran sorunu tarih oluyor. Google düğmeye bastı! Yeni güncelleme yolda - Sayfa 1

Instagram ve diğer sosyal medya platformları fotoğraf, video ve hikaye paylaşılmasına imkan sunuyor. Tüm bu içerikleri akıllı telefonlardan çekerken, paylaşım sırasında çözünürlüğün zaman zaman çok kötü bir hâl aldığını fark etmişsinizdir.

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Instagram’ın çileden çıkaran sorunu tarih oluyor. Google düğmeye bastı! Yeni güncelleme yolda - Sayfa 2

Özellikle Android cihazlarda yıllardır yaşanan bu sorun için Meta ve Google işbirliği yapsa da, halen yüzlerce model için bu sorun ne yazık ki tamamen çözüme kavuşmuş sayılmaz. 

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Instagram’ın çileden çıkaran sorunu tarih oluyor. Google düğmeye bastı! Yeni güncelleme yolda - Sayfa 3

Google, her yeni Android güncellemesi ile Instagram ve diğer sosyal medya platformlarındaki kötü çözünürlük sorunlarını iyileştiriyor. Özellikle Pixel ve Samsung Galaxy akıllı telefonların çoğu için özel destek eklendi ve Instagram’daki kötü kalite sorunları çözülmüştü. 

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Instagram’ın çileden çıkaran sorunu tarih oluyor. Google düğmeye bastı! Yeni güncelleme yolda - Sayfa 4


Android 16 güncellemesi üzerinde çalışan Google, bu sorun üzerinde çok önemli bir iyileştirme daha yapmaya hazırlanıyor.

Resmi blog yazısı yayımlayan Google, Android 16 ile Instagram’daki kötü kalite sorununun daha da iyileştirileceğini belirtti.

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