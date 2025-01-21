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  4. Instagram’ın sevilen özelliği WhatsApp’a geliyor. Mesajlaşmada yeni dönem

Instagram’ın sevilen özelliği WhatsApp’a geliyor. Mesajlaşmada yeni dönem

Meta, Instagram’ın sevilen özelliğini WhatsApp’ta test etmeye başladı. Yeni özellikten ilk görüntüler de geldi.

Instagram’ın sevilen özelliği WhatsApp’a geliyor. Mesajlaşmada yeni dönem - Sayfa 1

Meta, hem WhatsApp hem de Instagram uygulamalarını düzenli olarak yeni özelliklerle güncelliyor. 

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Instagram’ın sevilen özelliği WhatsApp’a geliyor. Mesajlaşmada yeni dönem - Sayfa 2

2024’te çok sayıda özellik söz konusu uygulamalara gelirken, zirvedeki yerini kaptırmak istemeyen WhatsApp, 2025’te de birbirinden iddialı özellikleri platforma ekleyecek.

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Instagram’ın sevilen özelliği WhatsApp’a geliyor. Mesajlaşmada yeni dönem - Sayfa 3

Ocak ayına hızlı başlangıç yapan WhatsApp, geçen yılın Ekim ayında testlerine başladığı yeni bir özelliği artık WhatsApp’ın Android Beta sürümüne sunmaya başladı.

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Instagram’ın sevilen özelliği WhatsApp’a geliyor. Mesajlaşmada yeni dönem - Sayfa 4

Beta uygulamasını indiren kullanıcılar, WhatsApp’taki yeni özelliği fark eder etmez sosyal medyadan paylaştı. Peki nedir bu özellik?

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