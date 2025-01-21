Instagram’ın sevilen özelliği WhatsApp’a geliyor. Mesajlaşmada yeni dönem
Meta, Instagram’ın sevilen özelliğini WhatsApp’ta test etmeye başladı. Yeni özellikten ilk görüntüler de geldi.
Meta, hem WhatsApp hem de Instagram uygulamalarını düzenli olarak yeni özelliklerle güncelliyor.
2024’te çok sayıda özellik söz konusu uygulamalara gelirken, zirvedeki yerini kaptırmak istemeyen WhatsApp, 2025’te de birbirinden iddialı özellikleri platforma ekleyecek.
Ocak ayına hızlı başlangıç yapan WhatsApp, geçen yılın Ekim ayında testlerine başladığı yeni bir özelliği artık WhatsApp’ın Android Beta sürümüne sunmaya başladı.