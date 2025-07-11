İnternet hızında inanılmaz rekor: Netflix’in tüm arşivini 1 saniyede indirebiliyor. Dünyada bir ilk!
Dünyanın en hızlı treni, gelişmiş teknolojileri ve depreme dayanıklı evleriyle adını duyuran Japonya, bu kez de internet hızında rekor kırdı.
Dünyanın pek çok yerinde artık yavaş internet diye bir şey kalmadı. Her ne kadar Türkiye başta olmak üzere birçok ülke ortalama internet hızlarında geride kalırken, gelişmiş ülkelerde internet teknolojileri sürekli olarak güncelleniyor.
Depreme dayanıklı evler, dünyanın en hızlı treni, akla gelebilecek her alanda başarılarıyla adından söz ettiren Japonlar, bu kez de internet hızında rekor kırmayı başardı.
Dünyanın en gelişmiş teknolojilerinin üretildiği ve geliştirildiği sayılı ülkelerden Japonya, internet altyapısında mükemmel bir başarıya daha imza attı.
Artık dünyanın en hızlı interneti Japonya’da. Araştırmacılar saniyede 1.02 petabit hızına ulaşarak tüm Netflix kütüphanesini göz açıp kapayıncaya kadar indirebilecek bir bağlantı sağladı.. Mevcut internetler zaman zaman bir tane film veya dizinin bile donarak açılmasına neden olurken, Japonlar yavaş internet sorununu resmen tarihe gömdü.