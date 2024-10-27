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  4. iOS 18.2 ile iPhone’lara gelecek 5 harika özellik

iOS 18.2 ile iPhone’lara gelecek 5 harika özellik

Geliştiriciler için beta olarak çıkış yapan iOS 18.2, iPhone’lara birbirinden harika özellikler getirecek. İşte Apple’ın yayınlamaya hazırlandığı sürpriz güncelleme.

iOS 18.2 ile iPhone’lara gelecek 5 harika özellik - Sayfa 1

Apple, iOS 18’in tanıtımı sırasında tarihinde ilk kez yapay zeka özelliklerini duyurdu. Apple Intelligence olarak adlandırılan bu yapay zeka modeli, mobil çağda devrim yarattı.

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iOS 18.2 ile iPhone’lara gelecek 5 harika özellik - Sayfa 2

Sınırlı sayıda modelde desteklenen Apple Intelligence, iPhone 15 Pro-Pro Max ve tüm iPhone 16 serisinde kullanılabiliyor.

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iOS 18.2 ile iPhone’lara gelecek 5 harika özellik - Sayfa 3

Önümüzdeki günlerde yayınlanacak iOS 18.1 güncellemesiyle Apple, yapay zeka özelliklerini desteklenen modellere getirecek. Bunun yanında iOS 18.2 ile birlikte bu özellikler daha da geliştirilecek. Peki iOS 18.2 ile gelecek yenilikler neler?

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iOS 18.2 ile iPhone’lara gelecek 5 harika özellik - Sayfa 4

Özellikle Avrupa Birliği'nde yaşayan kullanıcılar artık kamera, fotoğraflar ve hatta App Store'u silebilecek. Belki de Apple tarihinde daha önce görülmemiş bir durum…

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