iOS 18.2 ile iPhone’lara gelecek 5 harika özellik
Geliştiriciler için beta olarak çıkış yapan iOS 18.2, iPhone’lara birbirinden harika özellikler getirecek. İşte Apple’ın yayınlamaya hazırlandığı sürpriz güncelleme.
Apple, iOS 18’in tanıtımı sırasında tarihinde ilk kez yapay zeka özelliklerini duyurdu. Apple Intelligence olarak adlandırılan bu yapay zeka modeli, mobil çağda devrim yarattı.
Sınırlı sayıda modelde desteklenen Apple Intelligence, iPhone 15 Pro-Pro Max ve tüm iPhone 16 serisinde kullanılabiliyor.
Önümüzdeki günlerde yayınlanacak iOS 18.1 güncellemesiyle Apple, yapay zeka özelliklerini desteklenen modellere getirecek. Bunun yanında iOS 18.2 ile birlikte bu özellikler daha da geliştirilecek. Peki iOS 18.2 ile gelecek yenilikler neler?