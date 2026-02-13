Apple “Acil” dedi iPhone kullanıcılarını panik sardı! Zaman kaybetmeden hemen harekete geçin
Çok eleştirilen iOS 26 işletim sistemine mesai harcayan Apple, iPhone dahil tüm cihazlarını etkileyen tehlikeli bir güvenlik sorununu çözdü. Kullanıcılara ise acilen güncelleme uyarısı yapıldı. İşte tüm detaylar…
iPhone, akıllı telefonlar arasında en güvenilir cihazlardan biri. Ancak bu, onun tamamen sorunsuz olduğu anlamına gelmiyor. iOS 26 güncellemesi ilk yayınladığı andan itibaren hatalarıyla tepkilerin odağında. Ancak bunun dışında Apple, iOS 26’nın tüm sürümlerinde neredeyse güvenlik açıkları tespit etti.
Son olarak iOS 26.3 güncellemesi yayınlanırken, Cupertino devi kullanıcıları acilen güncelleme yapma konusunda uyardı. Peki önceki sürümlerde ne tespit edildi ve nasıl güncelleme yapılır?
iOS 26.3 güncellemesi birçok yeni özellikle geldi. Ama bunun ötesinde çok ciddi güvenlik açıklarını da kapattı. Apple’ın sürüm notlarına göre "CVE-2026-20700" olarak isimlendirilmiş kritik bir güvenlik açığı son güncellemede kapatıldı.