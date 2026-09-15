iOS 27 çıktı: Siri baştan aşağı değişti, iPhone’lara yapay zekâ dopingi geldi

Siri kişisel bilgilere göre yanıt verebiliyor

Yeni Siri’nin önemli özelliklerinden biri, kullanıcının cihazındaki kişisel bağlamdan yararlanabilmesi.

Mail, Mesajlar, Notlar, Anımsatıcılar ve Takvim gibi uygulamalardaki bilgiler, kullanıcının izinleri doğrultusunda Siri tarafından değerlendirilebiliyor. Böylece genel bir yanıt yerine kişinin kendi kayıtlarına dayanan sonuçlar sunulabiliyor.

Siri ayrıca ekranda açık olan içeriği de anlayabiliyor. Kullanıcı bir fotoğraf, belge veya başka bir içerik görüntülerken doğrudan bununla ilgili soru sorabiliyor.