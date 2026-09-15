iOS 27 çıktı: Siri baştan aşağı değişti, iPhone’lara yapay zekâ dopingi geldi
iOS 27 güncellemesini tüm kullanıcıların erişimine açtı. Peki Apple'ın yeni güncellemesi hangi özellikleri getirdi? iOS 27 hangi iPhone modellerine geldi? iOS 27 güncellemesi nasıl yapılacak?
iOS 27 yayınlandı: iPhone’lara gelen yeni özellikler neler?
Apple, bir süredir beta olarak test ettiği iOS 27 güncellemesini tüm kullanıcıların erişimine açtı. Yeni sürüm, özellikle yapay zekâ tarafındaki yenilikleriyle dikkat çekiyor.
Apple Intelligence özelliklerinin kapsamını genişleten şirket, Siri’yi daha gelişmiş bir yapay zekâ asistanına dönüştürürken Fotoğraflar, Safari, Mail, Mesajlar, Kamera ve Kestirmeler gibi uygulamalara da yeni yetenekler kazandırdı.
Bununla birlikte iOS 27 yalnızca yapay zekâdan ibaret değil. Liquid Glass arayüzünde yapılan değişiklikler, performans optimizasyonları, AirPods ve spor ekipmanlarına yönelik yeni özellikler ile çocuklar için geliştirilen ebeveyn denetimleri de güncellemenin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.
İşte iOS 27 ile iPhone kullanıcılarının karşılaşacağı önemli yenilikler:
Siri artık çok daha gelişmiş bir yapay zekâ asistanı
iOS 27’nin en büyük değişikliklerinden biri Siri tarafında gerçekleşiyor. Apple, sesli asistanını daha doğal ve bağlamı koruyan konuşmalar gerçekleştirebilen bir yapıya taşıyor.
Yeni Siri, tek seferlik basit komutların ötesine geçerek daha karmaşık istekleri anlayabiliyor. Kullanıcı konuşmayı sürdürdükçe önceki ifadeleri dikkate alarak yanıt verebiliyor ve gerektiğinde internet üzerinden bilgi arayabiliyor.
Siri kişisel bilgilere göre yanıt verebiliyor
Yeni Siri’nin önemli özelliklerinden biri, kullanıcının cihazındaki kişisel bağlamdan yararlanabilmesi.
Mail, Mesajlar, Notlar, Anımsatıcılar ve Takvim gibi uygulamalardaki bilgiler, kullanıcının izinleri doğrultusunda Siri tarafından değerlendirilebiliyor. Böylece genel bir yanıt yerine kişinin kendi kayıtlarına dayanan sonuçlar sunulabiliyor.
Siri ayrıca ekranda açık olan içeriği de anlayabiliyor. Kullanıcı bir fotoğraf, belge veya başka bir içerik görüntülerken doğrudan bununla ilgili soru sorabiliyor.
Siri için ayrı bir uygulama geliyor
Apple, Siri deneyimini yalnızca sistem genelindeki sesli asistana bağlı bırakmıyor. Yeni sürümle birlikte Siri için ayrı bir uygulama da sunuluyor.
Bu uygulamada önceki konuşmalar görüntülenebiliyor ve sohbet geçmişine ulaşılabiliyor. Konuşmalar, uyumlu Apple cihazları arasında senkronize edilebildiği için farklı cihazlarda Siri ile yapılan görüşmelere erişmek de mümkün hale geliyor.