iPhone 16 alacaksanız hemen durun! Apple bombayı patlattı, iPhone 17 serisine müthiş yenilik geliyor
Merakla beklenen iPhone 17 serisinin heyecanlandıran özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor.
Teknoloji dünyasında her yıl ses getiren yeni iPhone’lar, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone 16 ile aylarca gündemden düşmedi. Gerek fiyatı gerek özellikleri ile tartışılan bu telefonlar, şu anda dünyada en çok satan modeller arasına girmiş durumda.
Kullanıcılar iPhone 16’yı satın alma hayalleri kurarken, Apple iPhone 17’yi geliştirmeye çoktan başladı. Tasarım detayları ve önemli özellikleri sızdırılan, zaman zaman da güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan iPhone 17 serisi bu yıl tanıtılacak.
iPhone 16 2024’te pek çok özellikten yoksun olarak geldi. Günümüzde uygun fiyatlı bir Android telefon bile 120Hz ekranla gelirken, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinin 60Hz ile piyasaya çıkması en çok eleştirilen özellik oldu.