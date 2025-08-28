  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. iPhone 17 ailesinin tanıtılacağı tarih açıklandı! Sürpriz ürünler de yolda; işte tanıtılacak her şey

iPhone 17 ailesinin tanıtılacağı tarih açıklandı! Sürpriz ürünler de yolda; işte tanıtılacak her şey

Teknoloji meraklıların dört gözle beklediği iPhone 17 ailesi için tanıtım tarihi belli oldu. 9 Eylül’de gerçekleşecek etkinlikte büyük sürprizler yapılması bekleniyor. İşte tanıtılması beklenen ürünler.

iPhone 17 ailesinin tanıtılacağı tarih açıklandı! Sürpriz ürünler de yolda; işte tanıtılacak her şey - Sayfa 1

Teknoloji dünyasının en büyük günlerinden birine artık çok daha yakınız.

1 | 12
iPhone 17 ailesinin tanıtılacağı tarih açıklandı! Sürpriz ürünler de yolda; işte tanıtılacak her şey - Sayfa 2

iPhone 16 serisi ve Apple Intelligence yapay zeka ile geçen seneye damga vuran Apple, önümüzdeki günlerde en büyük etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak.

2 | 12
iPhone 17 ailesinin tanıtılacağı tarih açıklandı! Sürpriz ürünler de yolda; işte tanıtılacak her şey - Sayfa 3

Apple’ın son yıllarda iPhone tasarımında değişikliğe gitmemesi çok fazla eleştiriliyordu. iPhone 17 serisiyle nihayet önemli dokunuşlar yapıldı.

3 | 12
iPhone 17 ailesinin tanıtılacağı tarih açıklandı! Sürpriz ürünler de yolda; işte tanıtılacak her şey - Sayfa 4

Bu yıl mobil sektöre de yön verecek iPhone 17 serisinin tanıtım tarihi belli oldu. Bununla birlikte aynı gün tanıtılacak tüm ürünler de ortaya çıktı.

4 | 12