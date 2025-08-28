iPhone 17 ailesinin tanıtılacağı tarih açıklandı! Sürpriz ürünler de yolda; işte tanıtılacak her şey
Teknoloji meraklıların dört gözle beklediği iPhone 17 ailesi için tanıtım tarihi belli oldu. 9 Eylül’de gerçekleşecek etkinlikte büyük sürprizler yapılması bekleniyor. İşte tanıtılması beklenen ürünler.
iPhone 16 serisi ve Apple Intelligence yapay zeka ile geçen seneye damga vuran Apple, önümüzdeki günlerde en büyük etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak.
Apple’ın son yıllarda iPhone tasarımında değişikliğe gitmemesi çok fazla eleştiriliyordu. iPhone 17 serisiyle nihayet önemli dokunuşlar yapıldı.
