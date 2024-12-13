iPhone 17 ile kamera tasarımı sil baştan! Apple’dan yıllar sonra ilk. 2025’te yeni trend olacak
Apple, yıllar sonra iPhone kamera tasarımında değişikliğe gidecek. Çinli kaynaklar, geliştirme sürecinde olan iPhone 17’nin kamera tasarımını ortaya çıkardı. Gelecek yıl Android telefonların çoğu bu tasarımla gelecek.
iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesinden henüz birkaç ay geçti. Yeni kamera denetimi, gelişmiş özellikler ve Apple Intelligence yapay zeka desteğiyle gelecen dört model, dünyanın dört bir yanında satışa çıktı.
Kullanıcılar halen iPhone 16 satın almakla uğraşırken Apple, gelecek yılın planı içinden çoktan harekete geçti. Öyle ki iPhone 17 serisinin bazı özellikleri ve tasarım detayları da netleşmeye başladı.
Gelecek yılın eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 17 ailesi, yine dört modelden oluşan seri ile gelecek.