iPhone 17 işte bu tarihte geliyor! Apple’dan yeni sürpriz; uygun fiyatlı model de yolda
Geçtiğimiz yıl iPhone 16 serisiyle karşımıza çıkan ve son olarak iPhone 16E modeliyle seriye yeni bir telefon ekleyen Apple, iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni iPhone’ların tanıtım tarihi ortaya çıktı.
iPhone 16 serisinde bazı tasarım değişikliklerine giden Apple, iPhone 17 serisi ile kamera tasarımını sil baştan değiştirmeye hazırlanıyor.
Yepyeni özellikler ve tasarımsal değişikliklerle piyasaya sürülecek iPhone 17 serisi için geri sayım resmen başladı.
Teknoloji meraklıları iPhone 17 serisi için nefesini tutarken, hem telefonlar hem de tanıtım tarihi ve fiyatlarına ilişkin bazı detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.