iPhone 17 pahalı diyenlere müjde: Ucuz iPhone tanıtıldı. Fiyatı 60 bin TL altında
iPhone 17 serisini pahalı bulanlar için Apple nihayet ucuz iPhone’u getirdi. Aylar süren bekleyişin ardından iPhone 17e uygun fiyata tanıtıldı.
iPhone 17 serisinin piyasaya sürülmesinden aylar sonra Apple, nihayet uzun süredir beklenen iPhone 17e modelini tanıttı.
Apple, ucuz iPhone planlarını uzun süredir devam ettirmiyordu. Ancak geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 16e ile bu serüven yeniden başladı. Ve şimdi de iPhone 17e tanıtılarak serinin ikinci modeli resmiyet kazandı.
Merakla beklenen bu telefon, ucuz fiyata iPhone almak isteyenler için geliyor. Fiyatı 60 bin TL’nin altında belirlenirken, Türkiye’de bu telefonun büyük ilgi görmesi bekleniyor.