iPhone 17 Pro çok eleştirilmişti! iPhone 18 Pro’nun yepyeni renkleri sızdırıldı
iPhone 17 Pro modellerinde kozmik turuncu renk ile eleştirilen Apple’ın, iPhone 18 Pro modellerinde kullanacağı renk paletleri de ortaya çıktı.
iPhone 17 serisinin piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz çok fazla zaman geçmedi. Fakat Apple, yeni bir modeli tanıtsa da aslında diğer yandan bir sonraki modellerinin planlamasını da yapıyor.
iPhone 17 serisi ve iPhone Air modellerini tanıtan Apple, yeni cihazlarıyla çok konuşuldu. Özellikle iPhone 17 Pro modelinde turuncu renk seçeneğine yer verilip siyah renk seçeneği olmaması epey eleştirilmişti.
Görünüşe bakılırsa Apple, bu geleneği gelecek yıl da sürdürecek. Henüz tanıtılmasına çok uzun bir süre kalsa da Apple, yeni iPhone 18 modelleri için hazırlıklara başladı. Şimdi ise yabancı medyada iPhone 18 Pro’nun renk seçeneklerini gösteren görüntüler ortaya çıktı.