iPhone 17 Pro Max hediye edildiğini düşündü kutudan çıkanlarla hayatının şokunu yaşadı

Apple’ın en iyi ve en pahalı telefonu şu anda iPhone 17 Pro Max. iPhone ürün serisinin amiral gemisi olan bu telefona herkes sahip olmak ister. Öyle ki Çinli bir vatandaş da tam hayaline kavuştuğunu sanmıştı. Ancak hediye edilen iPhone 17 Pro Max kutusundan çıkanlar, ona hayal kırıklığı yaşattı.