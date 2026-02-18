iPhone 17 Pro Max hediye edildiğini düşündü kutudan çıkanlarla hayatının şokunu yaşadı
Apple’ın en pahalı akıllı telefonu iPhone 17 Pro Max, Çinli bir çalışana iş yeri tarafından hediye edildi. Ancak kutudan çıkanlar, hediye alan çalışanı şoke etti.
Apple’ın en iyi ve en pahalı telefonu şu anda iPhone 17 Pro Max. iPhone ürün serisinin amiral gemisi olan bu telefona herkes sahip olmak ister. Öyle ki Çinli bir vatandaş da tam hayaline kavuştuğunu sanmıştı. Ancak hediye edilen iPhone 17 Pro Max kutusundan çıkanlar, ona hayal kırıklığı yaşattı.
Çin'de "Zhang" isimli bir ofis çalışanı, şirketinin düzenlediği çekilişte büyük ikramiyeyi kazandığında iş arkadaşları tarafından alkışlarla kutlandı.
Zhang'a sahnede iPhone 17 Pro Max kutusu, markanın özel alışveriş çantası ve üzerinde 9988 Yuan (yaklaşık 2100 dolar) yazılı resmi fatura ve makbuzlar teslim edildi. Hatta şirket CEO'su ödülün değerini kürsüden bizzat anons etti.