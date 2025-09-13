  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. iPhone 17 ve iPhone Air pil değişim ücreti belli oldu: Telefon fiyatına servis ücreti!

iPhone 17 ve iPhone Air pil değişim ücreti belli oldu: Telefon fiyatına servis ücreti!

9 Eylül’de yeni iPhone 17 serisi ve iPhone Air modellerini tanıtan Apple, cihazları ön siparişe açtığı gün pil değişim ücretlerini de açıkladı.

iPhone 17 ve iPhone Air pil değişim ücreti belli oldu: Telefon fiyatına servis ücreti! - Sayfa 1

9 Eylül’de yeni iPhone 17 serisi ve iPhone Air modellerini tanıtan Apple, cihazları ön siparişe açtığı gün pil değişim ücretlerini de açıkladı.

1 | 9
iPhone 17 ve iPhone Air pil değişim ücreti belli oldu: Telefon fiyatına servis ücreti! - Sayfa 2

Resmi Apple Store internet sitesine girildiğinde artık iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air modellerinin pil değişim ücretlerine ulaşmak mümkün.

2 | 9
iPhone 17 ve iPhone Air pil değişim ücreti belli oldu: Telefon fiyatına servis ücreti! - Sayfa 3


Önümüzdeki hafta kullanıcılara ulaşması beklenen yeni iPhone ailesinin pil değişim ücretleri yine cep yakıyor. 

3 | 9
iPhone 17 ve iPhone Air pil değişim ücreti belli oldu: Telefon fiyatına servis ücreti! - Sayfa 4

Nitekim 77 bin TL başlangıç fiyatına sahip telefonların pil değişiminin uygun olması da beklenmezdi. Peki iPhone 17 pil değişim ücretleri ne kadar?

4 | 9