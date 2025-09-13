iPhone 17 ve iPhone Air pil değişim ücreti belli oldu: Telefon fiyatına servis ücreti!
9 Eylül’de yeni iPhone 17 serisi ve iPhone Air modellerini tanıtan Apple, cihazları ön siparişe açtığı gün pil değişim ücretlerini de açıkladı.
9 Eylül’de yeni iPhone 17 serisi ve iPhone Air modellerini tanıtan Apple, cihazları ön siparişe açtığı gün pil değişim ücretlerini de açıkladı.
Resmi Apple Store internet sitesine girildiğinde artık iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air modellerinin pil değişim ücretlerine ulaşmak mümkün.
Önümüzdeki hafta kullanıcılara ulaşması beklenen yeni iPhone ailesinin pil değişim ücretleri yine cep yakıyor.