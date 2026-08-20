iPhone 18 için sürpriz takvim: Bazı modeller geç gelecek, cepleri de yakacak

iPhone 18 Pro Max daha büyük bataryayla gelebilir

Serinin en üst modeli iPhone 18 Pro Max’in de iPhone 17 Pro Max’e benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Ancak daha büyük bir bataryanın kullanılması durumunda cihazın önceki modele göre biraz daha kalın olabileceği belirtiliyor. Yeni kamera sisteminin ise seride yalnızca Pro Max modeline özel olarak sunulabileceği öne sürülüyor.