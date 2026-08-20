iPhone 18 için sürpriz takvim: Bazı modeller geç gelecek, cepleri de yakacak
Apple’ın amiral gemisi iPhone serisinde alışılmış lansman takviminin değişmesi bekleniyor. iPhone 18'i bekleyenler için ise kötü haber cepleri yakacağı yönünde...
Apple’ın iPhone 18 lansman takvimi değişiyor
Şirketin iPhone 18 serisindeki tüm modelleri aynı dönemde tanıtmak yerine lansman sürecini iki ayrı döneme bölmesi öngörülüyor. Buna göre üst segment modeller 2026 sonbaharında kullanıcıların karşısına çıkarken, standart iPhone 18 ve diğer bazı modellerin tanıtımı 2027 ilkbaharına kalacak.
Üst segment modeller 2026 sonbaharında geliyor
MacRumors’un haberine göre Apple, 2026 sonbaharında gerçekleştirmesi beklenen etkinlikte serinin üst segment üç modelini tanıtacak. Bu kapsamda iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve şirketin ilk katlanabilir iPhone modelinin aynı dönemde duyurulması bekleniyor. Standart iPhone 18 ise bu lansmanda yer almayacak ve 2027 ilkbaharında tanıtılacak.
iPhone 18 Pro’da tasarım ve kamera yenilikleri öne çıkacak
iPhone 18 Pro’nun tasarım açısından iPhone 17 Pro’ya büyük ölçüde benzemesi bekleniyor. Bununla birlikte cihazda daha küçük bir Dynamic Island kullanılacağı öne sürülüyor. Kamerada ise ışık kontrolünü geliştirmeye yönelik değişken diyaframlı geniş açılı bir sistemin yer alacağı iddia ediliyor. Modelin Apple tarafından 2 nanometre üretim süreci kullanılarak geliştirilen A20 çipinden güç alması bekleniyor.
iPhone 18 Pro Max daha büyük bataryayla gelebilir
Serinin en üst modeli iPhone 18 Pro Max’in de iPhone 17 Pro Max’e benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Ancak daha büyük bir bataryanın kullanılması durumunda cihazın önceki modele göre biraz daha kalın olabileceği belirtiliyor. Yeni kamera sisteminin ise seride yalnızca Pro Max modeline özel olarak sunulabileceği öne sürülüyor.