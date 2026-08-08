iPhone 18 öncesi Apple’dan büyük şok: Sabah uyandığınızda her şey değişebilir
iPhone 18 lansmanı için hazırlıklarını sürdüren Apple, dev lansman öncesi tüketicileri hüsrana uğratan adım atabilir. Bazı iPhone modellerine ciddi zam bekleniyor. İşte detaylar..
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Yeni modeller hem tasarım açısından hem de özellik bakımından dikkat çeken yeniliklerle geldi. Ancak her yıl olduğu gibi Apple, iPhone 18 hazırlıklarına başladı ve artık sona da yaklaştı diyebiliriz.
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Eylül ayında tanıtılacak iPhone 18 serisi için tasarım ve özellikler hemen hemen netleşmeye başladı.
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