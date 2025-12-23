iPhone 18’de "Ada" devri bitiyor! Apple’ın gizli 2026 planı ortaya çıktı: Sil baştan değişiyor
Teknoloji dünyasında ses getirmeye hazırlanan Apple, 2026’nın planlarını eyleme geçirmeye başladı. iPhone 17 serisiyle çok eleştirilen teknoloji devi, hem yazılım hem de donanım tarafında eksiklerini giderecek.
2026’da çıkacak iPhone 18 için de yeni gelişmeler gelmeye başladı. Güvenilir kaynaklar, Apple’ın bir sonraki kozunun epey iddialı olacağını aktardı. Peki neler bekleniyor, gelin detaylara bakalım…
Apple, iPhone 17 serisinde karşılaşılan teknik hatalar ve kullanıcı eleştirilerinin ardından iPhone 18 serisi için strateji değişikliğine gidecke. Ekran tasarımından kasa yapısına kadar birçok noktada şikayet alan iPhone 17 modellerinin ardından teknoloji devi, gelecek yıl hata payını sıfıra indirmeyi hedefliyor.
Sızan son raporlara göre Apple, iPhone 18 serisinin üretim hatlarını planlanandan çok daha erken bir tarihte devreye alıyor. Bu hamlenin arkasında ise kalite kontrol süreçlerini sıkılaştırma ve yeni donanım teknolojilerini kusursuzlaştırma amacı yatıyor.
EKRAN YAPISI SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK
iPhone 18 serisindeki en radikal değişim ekran teknolojisinde yaşanacak. Apple’ın yıllardır kullandığı "dinamik ada" veya "çentik" tasarımı, iPhone 18 Pro modelleriyle birlikte tarihe karışıyor. Test aşamasındaki sızıntılar, cihazın ekran altı Face ID teknolojisiyle donatılacağını işaret ediyor.