iPhone dönemi kapanıyor mu? Apple yetkilisinden şok açıklama! İhtiyaç kalmayacak diyerek tarih verdi
Günümüzde milyonlarca insanın kullandığı iPhone’lar, gelecekte tamamen hayatımızdan çıkabilir. Apple’ın üst düzey yöneticilerinden biri, yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düştü!
Son 10 - 15 yıl içerisinde akıllı telefonlar popüler bir ürün haline geldi. Her gün milyonlarca yeni telefon üretilirken, tüketiciler en az iki yıla bir mevcut telefonlarını yenisiyle değiştiriyor. Ancak sürekli evrilen teknoloji, artık telefonsuz bir geleceği beraberinde getirebilir.
Bu tartışmayı yeniden alevlendiren kişi ise Apple'ın üst düzey yöneticilerinden biri oldu. Apple’ın Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, 7 Mayıs’ta Google’ın arama motoru pazarındaki hakimiyetine ilişkin açılan davada verdiği ifadede dikkat çekici açıklama yaptı.
Mobil pazarda en çok satan akıllı telefon markası Apple’ın iPhone modeli. Yıllardır zirvede olan ve pahalı fiyatına rağmen çok sayıda kullanıcısı bulunan ABD’li şirket, her geçen gün satışlarını artırıyor ve gelirlerini katlıyor.