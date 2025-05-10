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  4. iPhone dönemi kapanıyor mu? Apple yetkilisinden şok açıklama! İhtiyaç kalmayacak diyerek tarih verdi

iPhone dönemi kapanıyor mu? Apple yetkilisinden şok açıklama! İhtiyaç kalmayacak diyerek tarih verdi

Günümüzde milyonlarca insanın kullandığı iPhone’lar, gelecekte tamamen hayatımızdan çıkabilir. Apple’ın üst düzey yöneticilerinden biri, yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düştü!

iPhone dönemi kapanıyor mu? Apple yetkilisinden şok açıklama! İhtiyaç kalmayacak diyerek tarih verdi - Sayfa 1

Son 10 - 15 yıl içerisinde akıllı telefonlar popüler bir ürün haline geldi. Her gün milyonlarca yeni telefon üretilirken, tüketiciler en az iki yıla bir mevcut telefonlarını yenisiyle değiştiriyor. Ancak sürekli evrilen teknoloji, artık telefonsuz bir geleceği beraberinde getirebilir.

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iPhone dönemi kapanıyor mu? Apple yetkilisinden şok açıklama! İhtiyaç kalmayacak diyerek tarih verdi - Sayfa 2

Bu tartışmayı yeniden alevlendiren kişi ise Apple'ın üst düzey yöneticilerinden biri oldu. Apple’ın Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, 7 Mayıs’ta Google’ın arama motoru pazarındaki hakimiyetine ilişkin açılan davada verdiği ifadede dikkat çekici açıklama yaptı.

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iPhone dönemi kapanıyor mu? Apple yetkilisinden şok açıklama! İhtiyaç kalmayacak diyerek tarih verdi - Sayfa 3

Mobil pazarda en çok satan akıllı telefon markası Apple’ın iPhone modeli. Yıllardır zirvede olan ve pahalı fiyatına rağmen çok sayıda kullanıcısı bulunan ABD’li şirket, her geçen gün satışlarını artırıyor ve gelirlerini katlıyor.

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iPhone dönemi kapanıyor mu? Apple yetkilisinden şok açıklama! İhtiyaç kalmayacak diyerek tarih verdi - Sayfa 4

Elbette teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki, Apple’ın bazı trendlere yetişememesi eleştirilere de neden olabiliyor. Örneğin katlanabilir ekranlı iPhone’ların veya ekran altı kamera teknolojisinin geliştirilmemesi Apple açısından önemli eksiklerden biri.

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