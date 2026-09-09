iPhone Duo Türkiye satış fiyatı belli oldu! İşte Apple'ın ilk katlananı iPhone Duo hakkında her şey
Apple, uzun süredir beklenen ilk katlanabilir iPhone modelini tanıttı. iPhone Duo adını taşıyan yeni model, katlandığında daha kompakt bir yapıya kavuşurken açıldığında 7,6 inçlik geniş bir ekran alanı sunuyor. Titanyum gövdeyle hazırlanan telefonda ekran altı FaceTime kamerası, Touch ID ve katlanabilir ekran yapısına göre yeniden tasarlanan iOS arayüzü öne çıkıyor. Tanıtım ile birlikte iPhone Duo Türkiye satış fiyatı da belli oldu.
iPhone Duo'nun Türkiye fiyatı belli oldu
Apple iPhone Duo'nun 23 Ekim itibariyle satışa sunulacağını açıkladı. Telefonun başlangıç fiyatı ise 1999 dolar. iPhone Duo'nun Türkiye fiyatı ise 230 bin liradan başlıyor.
iPhone Duo Türkiye fiyatları hakkında geniş bilgiyi haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Katlanabilir tasarım iphone deneyimini değiştiriyor
iPhone Duo, Apple'ın şimdiye kadar geliştirdiği iPhone modellerinden farklı bir tasarımla geliyor. Telefon kapalı konumdayken pasaporta benzer boyutlara sahip olurken açıldığında iki bölüm birleşerek tek ve kesintisiz bir çerçeve oluşturuyor.
Apple, katlanabilir yapı sayesinde kullanıcıların telefonu kapalı halde daha kompakt biçimde taşımasına, açıldığında ise daha geniş bir ekran alanından yararlanmasına imkan sağlıyor.