iPhone Duo Türkiye satış fiyatı belli oldu! İşte Apple'ın ilk katlananı iPhone Duo hakkında her şey

Katlanabilir tasarım iphone deneyimini değiştiriyor

iPhone Duo, Apple'ın şimdiye kadar geliştirdiği iPhone modellerinden farklı bir tasarımla geliyor. Telefon kapalı konumdayken pasaporta benzer boyutlara sahip olurken açıldığında iki bölüm birleşerek tek ve kesintisiz bir çerçeve oluşturuyor.