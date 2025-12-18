Apple’ın sır gibi sakladığı gizli hazine: iPhone’da hayat kurtaran 4 bilinmeyen özellik



GELEN ARAMALAR EKRANI İSTİLA ETMESİN

Telefon kullanımı sırasında gelen aramaların tüm ekranı kaplaması, devam eden işlerin bölünmesine neden olan en büyük şikayetler arasında yer alıyor. Bu durumu engellemek ve gelen aramayı ekranın üst kısmında küçük bir bildirim çubuğuna dönüştürmek mümkün. Ayarlar > Uygulamalar > Telefon > Gelen Aramalar adımları takip edilerek "Banner" seçeneği aktif edildiğinde, aramalar artık akışı bozmayan şık bir bildirim olarak görünüyor.