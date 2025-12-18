Apple’ın sır gibi sakladığı gizli hazine: iPhone’da hayat kurtaran 4 bilinmeyen özellik
Çoğu iPhone kullanıcısı, yıllardır iOS işletim sistemi içerisinde gizlenen müthiş özelliklerin farkında bile değil. İşte herkesin mutlaka bilmesi gereken 4 bilinmeyen özellik.
Pek çok iPhone kullanıcısı, elindeki cihazın sunduğu derin teknolojik imkanların yalnızca küçük bir kısmını kullanıyor. Apple, iOS işletim sistemiyle her yıl yüzlerce yeni fonksiyonu kullanıma sunarken, bazı kritik özellikler menülerin derinliklerinde keşfedilmeyi bekliyor. Fotoğraf düzenlemeden çağrı yönetimine kadar günlük kullanım alışkanlıklarını kökten değiştirecek, az bilinen 5 önemli ayarı sizler için derledik.
İSTENMEYEN DETAYLARI GÖRÜNTÜDEN ATIN
iOS 18 sürümüyle hayatımıza giren "Temizle" (Clean Up) özelliği, yalnızca fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri silmekle sınırlı kalmıyor. Yapay zeka destekli bu araç; yüzleri, araç plakalarını veya kredi kartı bilgilerini otomatik olarak algılama yeteneğine sahip. Fotoğraflar uygulamasında bir görseli düzenle dedikten sonra "Temizle" seçeneğiyle gizlenmesi istenen alanın üzerini çizmek yeterli oluyor. Sistem, hassas veriyi saniyeler içinde bulanıklaştırarak güvenli hale getiriyor.
GELEN ARAMALAR EKRANI İSTİLA ETMESİN
Telefon kullanımı sırasında gelen aramaların tüm ekranı kaplaması, devam eden işlerin bölünmesine neden olan en büyük şikayetler arasında yer alıyor. Bu durumu engellemek ve gelen aramayı ekranın üst kısmında küçük bir bildirim çubuğuna dönüştürmek mümkün. Ayarlar > Uygulamalar > Telefon > Gelen Aramalar adımları takip edilerek "Banner" seçeneği aktif edildiğinde, aramalar artık akışı bozmayan şık bir bildirim olarak görünüyor.
ZİL SESİ VE MEDYA SESİNİ BİRBİRİNDEN AYIRIN
Video izlerken sesi kısmaya çalışırken farkında olmadan zil sesini de kapatmak, pek çok kullanıcının yaşadığı ortak bir sorun. Cihazın yan tarafındaki fiziksel tuşların işlevini netleştirmek için Ayarlar > Ses ve Dokunuş menüsüne giderek "Düğmelerle Değiştir" seçeneğini kapalı konuma getirebilirsiniz. Bu ayar yapıldığında yan tuşlar yalnızca medya sesini kontrol ederken, zil sesi seviyesi kullanıcı tarafından manuel değiştirilmediği sürece sabit kalıyor.