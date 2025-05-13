iPhone kullanıcıları müjde! Yıllardır çileden çıkaran sorun tarih oluyor; Apple çözümü nihayet buldu
Apple, yaklaşan iOS 19 güncellemesiyle iPhone kullanıcılarının en büyük sorunlarından birini çözecek. Şarj sorunu tarih olacak.
iOS 18 güncellemesinden bu yana yazılım tarafında ciddi çalışmalar yürüten Apple, geçen yıl yayınladığı bu güncelleme ile tarihteki en büyük yeniliklerini getirdi.
Kısa süre önce iOS 18.5 güncellemesini iPhone’lar için kullanıma sunan teknoloji devi, Haziran ayında iOS 19 güncellemesini piyasaya sürerek telefonları daha iyi hale getirecek.
Haziran ayı yaklaşırken iOS 19 güncellemesinden de yeni bilgiler gelmeye başladı. iPhone’ları baştan sona değiştirmesi beklenen büyük güncelleme, aynı zamanda herkesin dert yandığı şarj sorununu da çözmeye odaklanıyor.