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  4. iPhone kullanıcıları müjde! Yıllardır çileden çıkaran sorun tarih oluyor; Apple çözümü nihayet buldu

iPhone kullanıcıları müjde! Yıllardır çileden çıkaran sorun tarih oluyor; Apple çözümü nihayet buldu

Apple, yaklaşan iOS 19 güncellemesiyle iPhone kullanıcılarının en büyük sorunlarından birini çözecek. Şarj sorunu tarih olacak.

iPhone kullanıcıları müjde! Yıllardır çileden çıkaran sorun tarih oluyor; Apple çözümü nihayet buldu - Sayfa 1

iOS 18 güncellemesinden bu yana yazılım tarafında ciddi çalışmalar yürüten Apple, geçen yıl yayınladığı bu güncelleme ile tarihteki en büyük yeniliklerini getirdi.

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iPhone kullanıcıları müjde! Yıllardır çileden çıkaran sorun tarih oluyor; Apple çözümü nihayet buldu - Sayfa 2

Kısa süre önce iOS 18.5 güncellemesini iPhone’lar için kullanıma sunan teknoloji devi, Haziran ayında iOS 19 güncellemesini piyasaya sürerek telefonları daha iyi hale getirecek. 

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iPhone kullanıcıları müjde! Yıllardır çileden çıkaran sorun tarih oluyor; Apple çözümü nihayet buldu - Sayfa 3

Haziran ayı yaklaşırken iOS 19 güncellemesinden de yeni bilgiler gelmeye başladı. iPhone’ları baştan sona değiştirmesi beklenen büyük güncelleme, aynı zamanda herkesin dert yandığı şarj sorununu da çözmeye odaklanıyor.

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iPhone kullanıcıları müjde! Yıllardır çileden çıkaran sorun tarih oluyor; Apple çözümü nihayet buldu - Sayfa 4

Düşük kapasiteli piller nedeniyle iPhone kullanıcıları yıllardır şarj tarafında tatmin olamadı. Bu durumu donanımsal olarak tam olarak çözemeyen Apple, çareyi yapay zeka destekli bir özellikte buldu.

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