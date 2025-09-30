iPhone kullanıcılarına acil güncelleme: Apple uyardı; hemen yükleyin
iOS 26 güncellemesini 15 Eylül’de kullanıcılara sunan Apple, yaşanan çok sayıda sorunun ardından harekete geçti. Tüm iPhone kullanıcılarını ilgilendiren acil bir güncelleme yayınlandı. İşte iOS 26.0.1 güncellemesinin tüm detayları…
Güncellemeler konusunda örnek bir marka olan Apple, 15 Eylül’de desteklenen iPhone’lar için iOS 26 güncellemesini yayınladı. Söz konusu güncelleme, getirdiği yeniliklerle beğeni kazandı.
Ancak iOS 26 güncellemesini yükleyen kullanıcılar, pek çok sorunla karşılaştığını bildirdi ve Apple’ı harekete geçirdi.
İlk yayınlanan iOS 26 güncellemesinde çok fazla şikayet olması nedeniyle Apple harekete geçti. Kullanıcıları dikkate elen teknoloji devi, hız kesmeden yeni bir yama üzerine çalıştığını doğruladı ve kısa süre içinde iOS 26.0.1 güncellemesini yayınladı.