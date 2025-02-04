iPhone kullanıcılıarını ilgilendiriyor: Son güncellemeyi yapanlar dikkat, imzalama durduruldu
Son iPhone güncellemesini yapan kullanıcılara Apple’dan uyarı geldi. iOS 18.2.1’in imzalaması durduruldu, geri dönüşler kapatıldı. Peki ne olacak?
Apple, en iyi güncelleme stratejisine sahip markaların önünde geliyor. Gerek güvenlik gerek yenilik söz konusu olduğunda teknoloji devi, tüm platformlarını yeni özelliklerle güncelliyor ve güvenlik açıklarını kapatıyor.
Bununla birlikte Apple, bir güncellemeyi iPhone’lara sunuyorsa birkaç gün içinde eskiye dönüşler için imzalamayı durduruyor.
Teknoloji devi son olarak iOS 18.2.1 sürümü için de imzalamayı durdurdu. Eğer iPhone’ları iOS 18.3 güncellemesine yükselttiyseniz, ne yazık ki artık iOS 18.2.1 veya daha önceki sürümlere dönüş yapılması mümkün olmayacak.