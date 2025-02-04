iPhone kullanıcılıarını ilgilendiriyor: Son güncellemeyi yapanlar dikkat, imzalama durduruldu

Teknoloji devi son olarak iOS 18.2.1 sürümü için de imzalamayı durdurdu. Eğer iPhone’ları iOS 18.3 güncellemesine yükselttiyseniz, ne yazık ki artık iOS 18.2.1 veya daha önceki sürümlere dönüş yapılması mümkün olmayacak.