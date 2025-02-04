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iPhone kullanıcılıarını ilgilendiriyor: Son güncellemeyi yapanlar dikkat, imzalama durduruldu

Son iPhone güncellemesini yapan kullanıcılara Apple’dan uyarı geldi. iOS 18.2.1’in imzalaması durduruldu, geri dönüşler kapatıldı. Peki ne olacak?

iPhone kullanıcılıarını ilgilendiriyor: Son güncellemeyi yapanlar dikkat, imzalama durduruldu - Sayfa 1

Apple, en iyi güncelleme stratejisine sahip markaların önünde geliyor. Gerek güvenlik gerek yenilik söz konusu olduğunda teknoloji devi, tüm platformlarını yeni özelliklerle güncelliyor ve güvenlik açıklarını kapatıyor.

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iPhone kullanıcılıarını ilgilendiriyor: Son güncellemeyi yapanlar dikkat, imzalama durduruldu - Sayfa 2

Bununla birlikte Apple, bir güncellemeyi iPhone’lara sunuyorsa birkaç gün içinde eskiye dönüşler için imzalamayı durduruyor. 

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iPhone kullanıcılıarını ilgilendiriyor: Son güncellemeyi yapanlar dikkat, imzalama durduruldu - Sayfa 3

Teknoloji devi son olarak iOS 18.2.1 sürümü için de imzalamayı durdurdu. Eğer iPhone’ları iOS 18.3 güncellemesine yükselttiyseniz, ne yazık ki artık iOS 18.2.1 veya daha önceki sürümlere dönüş yapılması mümkün olmayacak.

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iPhone kullanıcılıarını ilgilendiriyor: Son güncellemeyi yapanlar dikkat, imzalama durduruldu - Sayfa 4

Apple’ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 18.3, getirdiği yeniliklerle dikkat çekerken aynı zamanda çok sayıda hatayı da düzeltti. Yenilikler arasında Apple Intelligence için bazı iyileştirmeler yapılırken, birtakım özellik de eklendi.

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