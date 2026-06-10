iPhone sil baştan değişiyor: IOS 27 GÜNCELLEMESİ ALACAK modeller belli oldu
Apple’ın uzun süredir hazırlıklarını yaptığı iOS 27 güncellemesi resmi olarak duyuruldu. WWDC 26 lansmanında duyurulan yeni işletim sistemi, eski ve yeni çok sayıda cihazda desteklenecek. Lansman sonrası Apple, güncellemeyi alacak modelleri de açıkladı. İşte iOS 27 güncellemesi alacak iPhone’lar ve yayınlanacağı tarih…
Teknoloji dünyasının gözde etkinliklerinden birini gerçekleştiren Apple, merakla beklenen, iPhone’ları sil baştan değiştirecek yeni işletim sistemi iOS 27’yi resmi olarak duyurdu.
Lansman sonrası Apple, iOS 27 güncellemesini alacak modelleri de açıkladı. iPhone 11’in kaderi de belli oldu.
Paylaşılan resmi lansman verilerine göre yeni iOS 27 alacak cihazlar tablosunda Apple’ın en çok satan modellerinden iPhone 11 serisi de kendisine yer buluyor. Nitekim mühendisler; iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin yanı sıra ikinci nesil iPhone SE cihazını da yeni yazılım paketi kapsamına dahil ediyor.