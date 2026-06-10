iPhone sil baştan değişiyor: IOS 27 GÜNCELLEMESİ ALACAK modeller belli oldu

Paylaşılan resmi lansman verilerine göre yeni iOS 27 alacak cihazlar tablosunda Apple’ın en çok satan modellerinden iPhone 11 serisi de kendisine yer buluyor. Nitekim mühendisler; iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin yanı sıra ikinci nesil iPhone SE cihazını da yeni yazılım paketi kapsamına dahil ediyor.