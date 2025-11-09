  1. Ekonomim
  4. iPhone’a hayat kurtaran özellik! Hemen aktif edin; yıllardır hata yapmaya sebep oluyordu

iPhone’da yıllardır hata yapmaya sebep olan bir sorun, yıllar sonra nihayet çözüldü. iPhone’da tek bir ayarı aktif ederek artık yanlışlıkla kameranın açılmasının önüne geçebilirsiniz.

iPhone, her yeni güncellemesiyle daha kullanıcı dostu özellikler kazanıyor. Apple, iOS 26 ile görsel açıdan tüm iPhone’ları yenilirken, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 26.1 güncellemesi ile yılların sorununa el attı.

Bildiğiniz üzere iPhone’da kilit ekranında kalırken yanlışlıkla kamera açılabiliyordu. Özellikle ortamda kameranın yanlışlıkla açılması, birçok kişiyi çaresiz de bırakabiliyor.

Yıllardır devam eden yanlışlıkla kamera açma sorunu, nihayet iOS 26.1 güncellemesi çözüme kavuştu. Yapmanız gereken tek bir ayarı aktif hale getirmek.

iOS 26.1 güncellemesiyle birlikte “Kamerayı Açmak İçin Kilit Ekranını Kaydır” adlı yeni bir ayar eklendi. Bu özellik kapatıldığında, kilit ekranında sola kaydırarak kamerayı açmak artık mümkün olmayacak. Böylece iPhone kullanırken kameranın istemeden açılması da engellenmiş olacak.

