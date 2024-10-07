iPhone’a yapay zeka dopingi! Tarih belli oldu, sınırlı sayıda telefonda desteklenecek

Şu anda geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar Apple Intelligence özelliğini erkenden deneyimleyebiliyor. iPhone 15 Pro ve üst modellerinde desteklenen bu özellik şimdi resmi olarak piyasaya çıkacak. iOS 18.1 güncellemesinin bir parçası olarak gelecek Apple Intelligence için tarih nihayet belli oldu.