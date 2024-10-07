iPhone’a yapay zeka dopingi! Tarih belli oldu, sınırlı sayıda telefonda desteklenecek
iPhone’lar için merakla beklenen Apple Intelligence özellikleri nihayet geliyor. iOS 18.1 güncellemesi ile sunulacak güncellemenin yayınlanacağı tarih belli oldu.
Apple, 16 Eylül’de desteklenen onlarca iPhone için iOS 18 güncellemesini yayınladı. Tarihi güncelleme olarak nitelendirilen güncelleme, iPhone’lara çok sayıda yeni özellik getirdi. En önemlisi merakla beklenen yapay zeka özellikleri de iOS 18 kapsamında tanıtıldı.
iPhone’lara yapay zeka özellikleri getiren Apple Intelligence, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Apple’ın ilk kez iPhone’larda yer vereceği yapay zeka, Siri’yi sil baştan tasarladı ve ChatGPT’yi telefonlara entegre etti.
Şu anda geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar Apple Intelligence özelliğini erkenden deneyimleyebiliyor. iPhone 15 Pro ve üst modellerinde desteklenen bu özellik şimdi resmi olarak piyasaya çıkacak. iOS 18.1 güncellemesinin bir parçası olarak gelecek Apple Intelligence için tarih nihayet belli oldu.
Bloomberg’den Mark Gurman, Apple Intelligence özelliklerini getirecek iOS 18.1 güncellemesinin, 28 Ekim’de yayınlanacağını açıkladı. Peki hangi telefonlar bu özelliği destekleyecek ve neler gelecek?