iPhone’a Yapay Zeka Geldi: İşte iOS 18.1 İle Gelen Tüm Özellikler

Öncelikle Apple Intelligence’ın beta olarak yayınlandığını ve Apple Intelligence’a kaydolmak için kullanıcıların Ayarlar uygulamasını açması, Apple Intelligence ve Siri’ye gitmesi ve bunları açması gerektiğini unutmamakta fayda var. Ayrıca kullanıcıların cep telefonu dilini Amerikan İngilizcesine ayarlamaları gerektiği de verilen ek bilgiler arasında.