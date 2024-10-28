iPhone’a Yapay Zeka Geldi: İşte iOS 18.1 İle Gelen Tüm Özellikler
iOS 18.1 güncellemesini yayınlayan Apple, merakla beklenen yapay zekayı iPhone’larına getirdi. Apple Intelligence, çağrı kaydetme ve daha birçok yenilik bugün kullanıma sunuldu. İşte tüm gelen özellikleri.
Apple, aylar süren testlerin ardından iPhone kullanıcıları için iOS 18.1 güncellemesini resmi olarak yayınladı. Uzun süredir beklenen çağrı kaydetme, güncellenen arayüz tasarımı ve birçok yenilikle gelen iOS 18.1 güncellemesi, sınırlı sayıda iPhone’a desteğiyle çıkış yaptı.
iOS 18.1 ile gelen yeniliklerin odak noktası yapay zeka. Apple Intelligence’ı tanıtarak devrim yaratan Apple, iPhone’a yepyeni özellikler getiren bu özelliği aylarca test etti, tamamladı ve 28 Ekim itibariyle yayınladı.
Gelen yenilikler arasında çok sayıda özellik yer alırken, Kontrol Merkezi için de ek özelleştirmeler geldi.
iOS 18.1 ile, AB’deki kullanıcılar yapay zeka özelliklerini alırken, aynı zamanda bazı sistem uygulamalarını da kaldırabilme imkanına sahip oldu.
Öncelikle Apple Intelligence’ın beta olarak yayınlandığını ve Apple Intelligence’a kaydolmak için kullanıcıların Ayarlar uygulamasını açması, Apple Intelligence ve Siri’ye gitmesi ve bunları açması gerektiğini unutmamakta fayda var. Ayrıca kullanıcıların cep telefonu dilini Amerikan İngilizcesine ayarlamaları gerektiği de verilen ek bilgiler arasında.