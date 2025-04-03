iPhone'a zam masada: Apple, Donald Trump'ın yeni vergilendirmesinden işte böyle sıyrılabilir

Öyle ki bu tarife artışı, Apple’ın tedarik zinciri üzerinde büyük bir etki yaratacak. Çin, Hindistan ve Vietnam'dan ABD'ye ithal edilen iPhone ve diğer ürünler sırasıyla %54, %26 ve %46 oranında gümrük vergisine tabi tutulacak; bu da teknolojik cihazlara ciddi bir zammın da kapıda olduğunu gösteriyor.