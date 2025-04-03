iPhone'a zam masada: Apple, Donald Trump'ın yeni vergilendirmesinden işte böyle sıyrılabilir
Donald Trump, tüm dünyayı ayaklandıran yeni ek vergilendirmeyi duyurdu. Trump’ın bu vergi kararı sonrası her ürün için yeni zamlar da görüldü. Peki ABD merkezli Apple, devasa tarifelerden nasıl sıyrılabilir? İşte Apple analistlerine göre uygulanması gereken püf noktalar…
Ekonomik anlamda dünyayı daha zor günler bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump, 9 Nisan'dan itibaren birçok ülkeden ithal edilen ürünlere büyük gümrük vergileri getireceğini duyurdu.
Öyle ki bu tarife artışı, Apple’ın tedarik zinciri üzerinde büyük bir etki yaratacak. Çin, Hindistan ve Vietnam'dan ABD'ye ithal edilen iPhone ve diğer ürünler sırasıyla %54, %26 ve %46 oranında gümrük vergisine tabi tutulacak; bu da teknolojik cihazlara ciddi bir zammın da kapıda olduğunu gösteriyor.
Ancak Apple’ın bu durumdan sıyrılmasının birçok yolu var. Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın fiyatlarını artırmaması durumunda, yüksek vergilerin maliyetleri ciddi şekilde yükselteceği için şirketin genel brüt kâr marjının %8,5 ila %9 oranında düşebileceğini belirtti.