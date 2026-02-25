iPhone’larda gizem yaratan hata! Gece 1 ile 4 arasında yapıyor, gören hayrete düşüyor
Apple’ın tüm dünyaya sattığı iPhone modellerinde yazılım kaynaklı olduğu düşünülen bir hata yaşanıyor. Kullanıcılar özellikle iOS 26 işletim sistemlerinde yaşanan bu hatanın, gece 1 ile 4 arasında ortaya çıktığını fark etti.
iPhone’lar, zaman zaman tuhaf hatalarla gündeme gelebiliyor. Kimi zaman güncelleme sonrası alarmların çalmadığı, kimi zaman da telefonların kendi kendine yeniden başladığı daha önce ve günümüzde yaşanan bir durum.
Ancak son günlerde yaşanan iPhone hatası, belki de bugüne kadar hiç kimsenin başına gelmemiştir desek yeridir.
Bir kullanıcı, gece mışıl mışıl uyurken iPhone’un ekranının aydınlandığını fark etti ve kendi kendine bir numarayı aradığını fark etti.