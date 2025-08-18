iPhone’ların şarjı gece işte bu yüzden bitiyor! Daha uzun pil ömrünün püf noktaları
Her akıllı telefon gibi iPhone'ların şarjı da her zaman çok iyi dayanmaz. Uzmanlar, özellikle gece pil tüketiminin nedenlerini ve pilin daha uzun ömürlü olması için püf noktaları açıkladı. Bakın şarj neden hızlı gidiyor ve bunu düzeltmek için neler yapılması gerekiyor...
Akıllı telefonlar birkaç aylık kullanımda ilk günkü performansını kesinlikle gösteremiyor. İster iPhone ister Samsung veya başka marka olsun 5-6 aylık kullanımdan sonra pil bir günü bile çıkaramayabiliyor.
Ancak pil tüketiminin arkasında yatan en büyük etkenlerden biri de telefonların nasıl kullanıldığı. Kimimiz hiçbir şey yapmazken sosyal medyada vakit geçirirken, kimimiz ise filmler izleyip oyunlar oynayarak şarjın daha kısa sürede bitmesini sağlıyoruz. iPhone’larda ise özellikle geceleri şarjın hiçbir şey yapılmadan bile kendi kendine azalması durumu var.
Bu durum çoğu kişinin başına gelirken, birkaç adımda daha uzun ve sağlıklı pil ömrüne sahip olabilirsiniz.