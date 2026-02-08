iPhone’un efsane modeli resmen geliyor! Hepsinden ucuz olacak, peynir ekmek gibi satacak

iPhone 17e, son dönemin en çok tartışılan modellerinden. Birçok özelliği ve tasarımı netleşen bu telefon, bir önceki iPhone 16e’nin açıklarını kapatmayı amaçlıyor. Gerek özellik gerek tasarım bakımından 16e çok eleştirilirken, Apple bu telefonun halefinde hata yapmak istemiyor.