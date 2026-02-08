iPhone’un efsane modeli resmen geliyor! Hepsinden ucuz olacak, peynir ekmek gibi satacak
Apple’ın uygun fiyatlı modellerine bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez iPhone 16e cazip fiyata piyasaya çıkarken, özelliklerinin tatmin edici olmaması nedeniyle çok ilgi görmemişti. Ancak Apple bu kez sağlam hamle yapıyor. iPhone 17e geliyor ve bu kez en çok satan model olmaya aday.
iPhone 17e, son dönemin en çok tartışılan modellerinden. Birçok özelliği ve tasarımı netleşen bu telefon, bir önceki iPhone 16e’nin açıklarını kapatmayı amaçlıyor. Gerek özellik gerek tasarım bakımından 16e çok eleştirilirken, Apple bu telefonun halefinde hata yapmak istemiyor.
Apple, Şubat ayı boyunca Macbook dahil birçok yeni ürününü tanıtacak. Bu bağlamda sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre iPhone 17’nin de 19 Şubat’ta duyurulması bekleniyor. Bu tarih, geçen yıl tanıtılan iPhone 16e’nin lansmanının tam bir yıl sonrasına denk geliyor.
Bu arada Apple genellikle Pazartesi veya Salı günlerini tercih ederken, bu kez Perşembe günü yapılacak tanıtım dikkat çekiyor. Lansmanın büyük bir etkinlik yerine basın bülteniyle gerçekleşmesi bekleniyor.
Öte yandan iPhone 17e’nin bazı özellikleri de gün yüzüne çıktı. Yeni modelin öne çıkan özellikleri arasında MagSafe desteği bulunuyor. iPhone 16e’de olmayan bu özellik, 17e ile kullanıcıya sunulacak. Ayrıca kablosuz şarj hızı 25W’a yükseliyor. Tasarım tarafında tek kamera ve çentikli ekran korunabilir, ancak Dynamic Island’a geçiş ihtimali de konuşuluyor.