iPhone’un kamerası bir ilke imza atacak! Camın arkasından bile net çekecek. Bomba teknoloji yolda
Apple, yeni aldığı bir patent ile iPhone kamerasını arşa çıkarmaya hazırlanıyor. Gelecek yıllarda piyasaya sürülecek iPhone’lar, camın arkasından bile net çekebilecek sensörlere sahip olacak. İşte yeni kamera hakkında bilinmesi gereken her şey ve iPhone 17 detayı...
Apple, yeni aldığı bir patent ile iPhone kamerasını arşa çıkarmaya hazırlanıyor. iPhone 17'nin dahil olacağı iddia edilmekle birlikte gelecek yıllarda piyasaya sürülecek iPhone’lar, camın arkasından bile net çekebilecek sensörlere sahip olacak.
Apple, fotoğrafçılık konusunda yıllardır en iyi deneyimi sunan markalar arasında. Günümüzde artık 200 Megapiksel kameralı telefonlar piyasaya çıksa da, 12 Megapiksel iPhone’un çektiği fotoğraf bile halen kusursuz denecek kadar güzel.