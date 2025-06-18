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iPhone’un kamerası bir ilke imza atacak! Camın arkasından bile net çekecek. Bomba teknoloji yolda

Apple, yeni aldığı bir patent ile iPhone kamerasını arşa çıkarmaya hazırlanıyor. Gelecek yıllarda piyasaya sürülecek iPhone’lar, camın arkasından bile net çekebilecek sensörlere sahip olacak. İşte yeni kamera hakkında bilinmesi gereken her şey ve iPhone 17 detayı...

iPhone’un kamerası bir ilke imza atacak! Camın arkasından bile net çekecek. Bomba teknoloji yolda - Sayfa 1

Apple, yeni aldığı bir patent ile iPhone kamerasını arşa çıkarmaya hazırlanıyor. iPhone 17'nin dahil olacağı iddia edilmekle birlikte gelecek yıllarda piyasaya sürülecek iPhone’lar, camın arkasından bile net çekebilecek sensörlere sahip olacak. 

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iPhone’un kamerası bir ilke imza atacak! Camın arkasından bile net çekecek. Bomba teknoloji yolda - Sayfa 2

İşte yeni kamera hakkında bilinmesi gereken her şey…

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iPhone’un kamerası bir ilke imza atacak! Camın arkasından bile net çekecek. Bomba teknoloji yolda - Sayfa 3

Apple, fotoğrafçılık konusunda yıllardır en iyi deneyimi sunan markalar arasında. Günümüzde artık 200 Megapiksel kameralı telefonlar piyasaya çıksa da, 12 Megapiksel iPhone’un çektiği fotoğraf bile halen kusursuz denecek kadar güzel.

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iPhone’un kamerası bir ilke imza atacak! Camın arkasından bile net çekecek. Bomba teknoloji yolda - Sayfa 4

Öyle ki Apple, iPhone 14 Pro modeliyle birlikte 48 Megapiksel kameraya geçiş yaparak yıllar sonra büyük bir adım daha attı.

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