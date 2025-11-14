iPhone’un pil ömrünü 2 kat artıran gizli ayar: Çoğu kişi bu özelliği bilmiyor
iPhone’a iOS 26 ile gelen bazı özellikler pil tüketimini de artırdı. Ancak birkaç basit adımla pil ömrünün uzamasını sağlayabilirsiniz.
iPhone’lar için bu yıl yayınlanan iOS 26 güncellemesi, milyonlarca telefona yepyeni özellikler ve görsel yükseltmeler getirdi.
Diğer işletim sistemlerine kıyasla Apple, iOS 26’da Sıvı Cam adını verdiği Liquid Glass tasarım dilini piyasaya sürdü. Bana göre bu tasarım dili hoş görünse de, arka planda ciddi bir kaynak tüketimine sahip.
İşte sorun da tam olarak görsel yeniliklerden kaynaklanıyor. iOS 26’ya güncelleme yapan pek çok kişi, şarjın artık eskisinden daha kısa sürede tükeniyor ve bazen bir günü bile çıkaramıyor.