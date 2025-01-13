iPhone’un pil ömrünü artıracak 10 müthiş tüyo: Teknoloji uzmanları bunları 'mutlaka uygulayın' diyor



1- IPHONE EKRAN YANSITMA ÖZELLİĞİNİ KULLANMAYIN



Pil tasarrufu sağlamak için iPhone’da ekran yansıtma özelliğinin kullanılmaması ilk sırada. Pil tüketimine direkt etki eden bu özelliği eğer işinize yaramıyorsa mutlaka kapatın. Zira sürekli arka planda çalışarak şarjın hızlı tükenmesine neden olacaktır. Bu özelliği kapatmak için Ayarlar > Genel > AirPlay ve Süreklilik gidin ve bağlı cihazı kaldırın.