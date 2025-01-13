iPhone’un pil ömrünü artıracak 10 müthiş tüyo: Teknoloji uzmanları bunları 'mutlaka uygulayın' diyor
Teknoloji uzmanları, 2025’te iPhone’un pil ömrünü artıracak en etkili 10 tüyoyu paylaştı.
Akıllı telefonların pil ömrü, günümüzde bir günü zor çıkarıyor. Özellikle iPhone söz konusu olduğundan en üst segmente sahip değilseniz, telefonunuzu sık sık şarja bağlamak zorunda kalırsınız.
Hem Android hem İPhone’larda gelişmiş piller yer alsa da, kapasiteler ne yazık ki halen istenilen seviyeye getirilemedi. Özellikle iPhone’lar, bu alanda çoğu Android telefona kıyasla bir hayli geride. İşte teknoloji uzmanlarından 2025’te iPhone pil ömrünü artıracak 10 müthiş tüyo.
1- IPHONE EKRAN YANSITMA ÖZELLİĞİNİ KULLANMAYIN
Pil tasarrufu sağlamak için iPhone’da ekran yansıtma özelliğinin kullanılmaması ilk sırada. Pil tüketimine direkt etki eden bu özelliği eğer işinize yaramıyorsa mutlaka kapatın. Zira sürekli arka planda çalışarak şarjın hızlı tükenmesine neden olacaktır. Bu özelliği kapatmak için Ayarlar > Genel > AirPlay ve Süreklilik gidin ve bağlı cihazı kaldırın.
2- APPLE INTELLIGENCE ÖZELLİKLERİNE DİKKAT
Apple, iPhone 15 Pro ve üzeri modelleri için iOS 18.2 güncellemesiyle yapay zeka özelliklerini getirdi. AI destekli görüntü oluşturma aracı ImagePlayground’un yanı sıra, Siri için ChatGPT entegrasyonu ve birçok yenilik geldi. Eğer şarjınız hızlı tükeniyorsa Apple Intelligence kullanını sınırlandırmanızda fayda var.