iPhone’un yeni güncellemesi operatörler için bir dönemi sona erdiriyor

-Güvenlikten Taviz Yok: Bu kısıtlama, acil durum aramaları (112 veya 911 gibi) sırasında konum paylaşımını engellemiyor; yani kritik anlarda yardıma ulaşmanız her zaman öncelikli kalıyor.

-Donanım ve Bölge Sınırı: Bu ileri düzey gizlilik özelliği, Apple’ın en yeni donanımı olan C1 çipine (iPhone Air, iPhone 16e ve iPad Pro M5) ihtiyaç duyuyor. İlk aşamada ise ABD, İngiltere, Almanya ve Tayland gibi belirli bölgelerde aktif ediliyor.