iPhone’un yeni güncellemesi operatörler için bir dönemi sona erdiriyor
iOS 26 ile iPhone’ları baştan aşağı yenileyen Apple, yeni sürümler için mesaisini sürdürüyor. Geliştiriciler için yayınlanan son güncellemede çok önemli bir değişiklik ortaya çıktı. Apple, operatörler için yeni gizlilik özelliğini devreye almaya hazırlanıyor. İşte gelecek yenilikler…
iOS 26 işletim sistemindeki hataları çözmeye odaklanan Apple, aynı zamanda yeni özellikleri de test ediyor. Yakında herkese sunulacak iOS 26.3, geliştiriciler için beta sürümüyle kullanıma sunuldu. Bu güncellemede önemli bir özellik de ortaya çıktı.
Şubat 2026 ortalarında herkesin kullanımına sunulması planlanan bu güncelleme, özellikle operatör takibinden yorulan kullanıcılar için bir nefes borusu olacak.
KONUM TAKİBİ DÖNEMİ KAPANIYOR
Güncellemenin en can alıcı noktası, “Hücresel Ağlardan Hassas Konumu Sınırla” (Limit Precise Location from Cell Networks) özelliği. Bugüne kadar mobil operatörler, baz istasyonları aracılığıyla konumunuzu milimetrik olarak takip edebiliyordu. Apple’ın bu hamlesi, bu veri akışını kullanıcının isteği doğrultusunda kısıtlıyor.
-Güvenlikten Taviz Yok: Bu kısıtlama, acil durum aramaları (112 veya 911 gibi) sırasında konum paylaşımını engellemiyor; yani kritik anlarda yardıma ulaşmanız her zaman öncelikli kalıyor.
-Donanım ve Bölge Sınırı: Bu ileri düzey gizlilik özelliği, Apple’ın en yeni donanımı olan C1 çipine (iPhone Air, iPhone 16e ve iPad Pro M5) ihtiyaç duyuyor. İlk aşamada ise ABD, İngiltere, Almanya ve Tayland gibi belirli bölgelerde aktif ediliyor.