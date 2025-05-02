iPhone’una tehdit mesajı geldi, Apple 100 ülkeden milyonlarca kişiyi uyardı! Casus yazılım şoku
Daha önce İsrail kaynaklı casus yazılımın kurbanı olan Apple, iPhone kullanıcılarını etkileyen yeni bir siber saldırıya karşı 100 ülkeden iPhone sahiplerine uyarıda bulundu..
Android telefonlar için sürekli gerçekleştirilen siber saldırı, bu kez iPhone kullanıcılarını hedef aldı. Bir gazeteciye gelen mesaj üzerine Apple harekete geçti, 100 ülkedeki iPhone kullanıcısını uyardı.
İsrail kaynaklı olduğu tahmin edilen casus yazılım, iPhone sahibi gazeteci ve Hollandalı bir yorumcuyu hedef alıyor. Şu anda en az iki kişiye hedef alan bu yazılıma karşı Apple, dünyanın dört bir yanındaki iPhone kullanıcılarına uyarı mesajı göndermeye başladı. Peki olay nasıl yaşandı ve yazılımın kurbanı olan iPhone sahipleri ne mesaj aldı?
Teknoloji medyasından Techrunch’ın haberine göre mesajları aldığını iddia eden bazı kişiler, uyarıları kamuoyuyla paylaştı. Bu yazı yazıldığı sırada, en az iki kişinin Apple'dan bu uyarıyı aldığını doğruladığı görülüyor.