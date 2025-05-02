iPhone’una tehdit mesajı geldi, Apple 100 ülkeden milyonlarca kişiyi uyardı! Casus yazılım şoku

İsrail kaynaklı olduğu tahmin edilen casus yazılım, iPhone sahibi gazeteci ve Hollandalı bir yorumcuyu hedef alıyor. Şu anda en az iki kişiye hedef alan bu yazılıma karşı Apple, dünyanın dört bir yanındaki iPhone kullanıcılarına uyarı mesajı göndermeye başladı. Peki olay nasıl yaşandı ve yazılımın kurbanı olan iPhone sahipleri ne mesaj aldı?