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  4. iPhone’una tehdit mesajı geldi, Apple 100 ülkeden milyonlarca kişiyi uyardı! Casus yazılım şoku

iPhone’una tehdit mesajı geldi, Apple 100 ülkeden milyonlarca kişiyi uyardı! Casus yazılım şoku

Daha önce İsrail kaynaklı casus yazılımın kurbanı olan Apple, iPhone kullanıcılarını etkileyen yeni bir siber saldırıya karşı 100 ülkeden iPhone sahiplerine uyarıda bulundu..

iPhone’una tehdit mesajı geldi, Apple 100 ülkeden milyonlarca kişiyi uyardı! Casus yazılım şoku - Sayfa 1

Android telefonlar için sürekli gerçekleştirilen siber saldırı, bu kez iPhone kullanıcılarını hedef aldı. Bir gazeteciye gelen mesaj üzerine Apple harekete geçti, 100 ülkedeki iPhone kullanıcısını uyardı. 

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iPhone’una tehdit mesajı geldi, Apple 100 ülkeden milyonlarca kişiyi uyardı! Casus yazılım şoku - Sayfa 2

İsrail kaynaklı olduğu tahmin edilen casus yazılım, iPhone sahibi gazeteci ve Hollandalı bir yorumcuyu hedef alıyor. Şu anda en az iki kişiye hedef alan bu yazılıma karşı Apple, dünyanın dört bir yanındaki iPhone kullanıcılarına uyarı mesajı göndermeye başladı. Peki olay nasıl yaşandı ve yazılımın kurbanı olan iPhone sahipleri ne mesaj aldı?

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iPhone’una tehdit mesajı geldi, Apple 100 ülkeden milyonlarca kişiyi uyardı! Casus yazılım şoku - Sayfa 3

Teknoloji medyasından Techrunch’ın haberine göre mesajları aldığını iddia eden bazı kişiler, uyarıları kamuoyuyla paylaştı. Bu yazı yazıldığı sırada, en az iki kişinin Apple'dan bu uyarıyı aldığını doğruladığı görülüyor. 

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iPhone’una tehdit mesajı geldi, Apple 100 ülkeden milyonlarca kişiyi uyardı! Casus yazılım şoku - Sayfa 4

Ayrıca, Apple'ın gönderdiği mesajda 100 ülkedeki kullanıcıların benzer uyarılar aldığı belirtiliyor. Ancak şirket, kaç kişinin hedef alındığına veya saldırıların nereden geldiğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşmıyor. 

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