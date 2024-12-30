İşte 2024’ün en en iyi akıllı telefonları! iPhone ilk 3’e bile giremedi, o model zirvede
Akıllı telefon pazarında rekabetin üst seviyede olduğu 2024 yılı geride kaldı. Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi ve birçok marka bu yıl en iyi kozlarını oynadı.
Şimdi gözler 2025’e çevrilirken, önümüzdeki yıl akıllı telefonlarda yeni trend başlayacak. En önemlisi de yapay zeka adından daha sık söz ettirecek.
2024 yılı sona ererken, önde gelen teknoloji yayıncıları, yurt dışında kapsamlı bir araştırma yaptı. Bu araştırmanın sonucunda kullanıcılar tarafından seçilen 2024’ün en iyi akıllı telefonları açıklandı.
Oylama sonuçlarına göre üç platform arasında Google Pixel 9 Pro ilk sıraya yerleştirildi. İkinci ve üçüncü sırada ise daha farklı modeller bulunuyor.